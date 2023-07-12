Aslan’dan çifte bomba

Transferde hızını artıran Galatasaray, dün çifte bomba patlattı.L'Equipe Gazetesi, Cimbom'un Fransız ekibi ile 6 milyon Euro bonservis bedeline el sıkıştığını duyururken, 29 yaşındaki Arjantinli ön liberonun son onayı vermesinin ardından imzaların atılacağı kaydedildi. Bu arada gelecek sezon da Galatasaray forması giyecek olan İcardi'nin, PSG'de birlikte oynadığı veSol bek arayışında ilk hedef olan Angelino'da da işlem tamam. Aslan, ilk etapta oyuncuyla anlaşıp sonrasında kulübü Leipzig ile masaya oturdu.İspanyol savunmacı, belli bir maç sayısına ulaştığı anda satın alma opsiyonu devreye girecek. 26 yaşındaki oyuncunun kampa ne zaman katılacağıyla ilgili soruya da dünkü idman esnasında teknik direktör Okan Buruk,yanıtını verdi.Paredes, İcardi ile birlikte Arjantin ve PSG forması altında 53 maçta ter dökerken birbirlerine asist yapamadı. Geçen sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Tangocu, Arjantin ile Katar'da Dünya Kupası'nı kaldırdı.Deportivo'nun altyapısında yetişen Angelino daha sonrasında Manchester City, New York City, Girona, Mallorca, Breda, PSV, Leipzig ve Hoffenheim formaları giydi.İSPANYA, İtalya ve İngiltere'den talipleri olan Nelsson'un ayrılık ihtimalini yüksek gören Galatasaray yönetimi, alternatifini hazırladı. Güçlü kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez'i takibe aldı. Tottenham'ın 27 yaşındaki Kolombiyalı savunmacısı için temas kuruldu. İngilizlerin 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis beklentisi bulunurken Aslan, bu transfer için 9 milyon Euro ödemeye hazırŞAMPİYONLAR Ligi'ne kalabilmek için 3 eleme turu geçmesi gereken Galatasaray, bunu başarabildiği takdirde en az 25 milyon Euro (717 milyon TL) kazanacak. Sarı-kırmızılı ekip, bunu gerçekleştirebilirse,(449 milyon TL) almaya hak kazanacak. Katsayı kaleminden 7.9 ve yayın havuzundan 1.5 milyon Euro gelir elde edecek Aslan, gruplara adını yazdırırsa her galibiyette 2.8 milyon, beraberliğe 930 bin Euro alacak.