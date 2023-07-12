Aslan’dan çifte bomba

Sarı-kırmızılı takım, Arjantinli ön libero Paredes için PSG’yi 6 milyon Euro’ya ikna etti. İspanyol sol bek Angelino’da da Leipzig ile buzlar eridi. İş artık resmi imzaya kaldı
Transferde hızını artıran Galatasaray, dün çifte bomba patlattı. Sarıkırmızılılar,İcardi'nin kulübe önerdiğive uzun süredir gündeminde olanLeandro Paredes için PSG ile anlaştı. L'Equipe Gazetesi, Cimbom'un Fransız ekibi ile 6 milyon Euro bonservis bedeline el sıkıştığını duyururken, 29 yaşındaki Arjantinli ön liberonun son onayı vermesinin ardından imzaların atılacağı kaydedildi. Bu arada gelecek sezon da Galatasaray forması giyecek olan İcardi'nin, PSG'de birlikte oynadığı ve çok yakın arkadaşı olan Paredes'in iknaedilmesi için devreye girdiği öğrenildi.
OKAN BURUK MÜJDEYİ VERDİ
Sol bek arayışında ilk hedef olan Angelino'da da işlem tamam. Aslan, ilk etapta oyuncuyla anlaşıp sonrasında kulübü Leipzig ile masaya oturdu. Alman ekibini2 milyon Euro kiralamabedeli, 6 milyon Euro da satınalma opsiyonu üzerinden iknaeden yönetim, transferi imzaya bıraktı. İspanyol savunmacı, belli bir maç sayısına ulaştığı anda satın alma opsiyonu devreye girecek. 26 yaşındaki oyuncunun kampa ne zaman katılacağıyla ilgili soruya da dünkü idman esnasında teknik direktör Okan Buruk, "Dahayeni haber geldi, beklemedeyiz" yanıtını verdi.
PAREDES
Paredes, İcardi ile birlikte Arjantin ve PSG forması altında 53 maçta ter dökerken birbirlerine asist yapamadı. Geçen sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Tangocu, Arjantin ile Katar'da Dünya Kupası'nı kaldırdı.
ANGELINO
Deportivo'nun altyapısında yetişen Angelino daha sonrasında Manchester City, New York City, Girona, Mallorca, Breda, PSV, Leipzig ve Hoffenheim formaları giydi.
NELSSON'UN YERİNE DAVINSON SANCHEZ
İSPANYA, İtalya ve İngiltere'den talipleri olan Nelsson'un ayrılık ihtimalini yüksek gören Galatasaray yönetimi, alternatifini hazırladı. Güçlü kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez'i takibe aldı. Tottenham'ın 27 yaşındaki Kolombiyalı savunmacısı için temas kuruldu. İngilizlerin 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis beklentisi bulunurken Aslan, bu transfer için 9 milyon Euro ödemeye hazır
DEVLER LİGİ'NE KAL 717 MİLYON TL'Yİ KAP
ŞAMPİYONLAR Ligi'ne kalabilmek için 3 eleme turu geçmesi gereken Galatasaray, bunu başarabildiği takdirde en az 25 milyon Euro (717 milyon TL) kazanacak. Sarı-kırmızılı ekip, bunu gerçekleştirebilirse, ayakbastı parası 15.64 milyonEuro (449 milyon TL) almaya hak kazanacak. Katsayı kaleminden 7.9 ve yayın havuzundan 1.5 milyon Euro gelir elde edecek Aslan, gruplara adını yazdırırsa her galibiyette 2.8 milyon, beraberliğe 930 bin Euro alacak. Bu arada Cimbom'un, Şampiyonlar Ligi2. ön eleme turundaki rakibinin belli olacağı Zalgiris (Litvanya)-Struga (Kuzey Makedonya) maçı 0-0 berabere tamamlandı.Karşılaşmanın rövanşı 18 Temmuz'da Struga'nın ev sahipliğindeoynanacak. Tur atlayan takım, sarı-kırmızılıların rakibi olacak.