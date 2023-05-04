Aslan’dan gövde gösterisi

Şampiyonluğa kilitlenen G.Saray’da Florya’ya akın eden taraftarlar dünkü idmanda futbolculara tam destek verdi
Galatasaray'da yönetim, futbolcu ve taraftarlar dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gövde gösterisinde bulundu. Bin kapasiteli tribüne3 bine yakın taraftar akın ederken,11 yıl sonra kapılarını açanFlorya, tarihi günlerinden biriniyaşadı. Tesis çevresinde de büyük izdiham oluştu. Tribünleryumruk şova ilk olarak Beşiktaşderbisinde hataları gollere sebebiyetveren kaptan Muslera veOliveira'yı çağırıp moral verdi. Taraftarlar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a büyük ilgi gösterdi. Özbek, tümoyuncularla tek tek selamlaştı vekısa süre sohbetler etti. Teknik direktör Okan Buruk'a da yoğun destek verildi.
SOL BEKTE YARIŞ VAR!
Amcasını kaybeden Adekugbe'ye izin verilirken, Başakşehir maçında sol bekte değişiklik olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Dubois'in hem sağ ayaklı olması hem de yabancı kontenjanından sayılması teknik heyeti düşündürüyor. Yerliler Kazımcan ve EmreTaşdemir sol bekte Buruk'un gözüne girmeye çalışıyor