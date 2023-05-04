Aslan’dan gövde gösterisi

alatasaray'da yönetim, futbolcu ve taraftarlar dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gövde gösterisinde bulundu.Tesis çevresinde de büyük izdiham oluştu.Taraftarlar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a büyük ilgi gösterdi.Teknik direktör Okan Buruk'a da yoğun destek verildi.Amcasını kaybeden Adekugbe'ye izin verilirken, Başakşehir maçında sol bekte değişiklik olmasına kesin gözüyle bakılıyor.'in hem sağ ayaklı olması hem de yabancı kontenjanından sayılması teknik heyeti düşündürüyor. Yerlilervesol bekte Buruk'un gözüne girmeye çalışıyor