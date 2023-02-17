Aslan’ın sol anahtarı!

Bu sezon sol bekte Van Aanholt'tan beklediğini bulamayan sarı-kırmızılılar, sağ bekAra transferde bu bölgeye oyuncu bakan G.Saray, TFF'nin Hatayspor- Gaziantep FK kararı sonrasında Sam Adekugbe'yi kiralık olarak kadrosuna kattı! Kanada ile 2022 Dünya Kupası'nda boy gösterendoğumlu olan oyuncunun ailesi, Adekugbe'yi 4 yaşındayken Manchester United gençlik kampına yazdırdı. Kısa sürede farkını hissettiren Kanadalı; Ashley Cole, Ryan Giggs ve David Beckham'ın da yetiştiği Sir Charlton Academy'ye geçti.büyümesiyle ülkesinde Whitecaps takımıyla profesyonel oldu.Hızı ve kuvvetiyle sivrildi.bu yana Kanada Milli Takımı için oynayan futbolcu, Ocak 2022'de mevkidaşı Alphonso Davies'in yokluğunda John Herdman'ın vazgeçilmezi oldu.yaşındaki sol bek, futbol dışında piyano çalmaktan hoşlanıyor. Bu durumudiyerek açıklıyor.Profesyonelliğinde sağlamlığı nedeniyle ciddi sakatlık yaşamadı. Kariyeri boyunca sadece 23 maçta takımlarını yalnız bırakırken,Galatasaray dün gece Adekugbe'yi kiraladığını KAP'a bildirdi. Oyuncunun satın alma opsiyonunun 1 milyon Euro olduğu bildirildi.