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Giriş Tarihi: 17.2.2023

Aslan’ın sol anahtarı!

UĞUR ÇEM
Aslan’ın sol anahtarı!

Futbol dışındaki en büyük ilgi alanı piyano çalmak olan 28 yaşındaki oyuncu, bu durum için “Piyano notalarıyla huzur buluyorum” dedi

Bu sezon sol bekte Van Aanholt'tan beklediğini bulamayan sarı-kırmızılılar, sağ bek Leo Dubois'i solda oynatarak çare arasa da %100 verim alınamadı. Ara transferde bu bölgeye oyuncu bakan G.Saray, TFF'nin Hatayspor- Gaziantep FK kararı sonrasında Sam Adekugbe'yi kiralık olarak kadrosuna kattı! Kanada ile 2022 Dünya Kupası'nda boy gösteren 28 yaşındaki oyuncunun kariyerinde öne çıkan detaylar şöyle:

LONDRA doğumlu olan oyuncunun ailesi, Adekugbe'yi 4 yaşındayken Manchester United gençlik kampına yazdırdı. Kısa sürede farkını hissettiren Kanadalı; Ashley Cole, Ryan Giggs ve David Beckham'ın da yetiştiği Sir Charlton Academy'ye geçti.
YAŞININ büyümesiyle ülkesinde Whitecaps takımıyla profesyonel oldu. İngiliz efsane sol bek Ashley Cole'e hayranlığı sebebiyle futbola sol bek olarak başladı. Hızı ve kuvvetiyle sivrildi.
2015'TEN bu yana Kanada Milli Takımı için oynayan futbolcu, Ocak 2022'de mevkidaşı Alphonso Davies'in yokluğunda John Herdman'ın vazgeçilmezi oldu.
28 yaşındaki sol bek, futbol dışında piyano çalmaktan hoşlanıyor. Bu durumu 'Parmaklarım notaya her vurduğunda huzur buluyorum' diyerek açıklıyor.
Profesyonelliğinde sağlamlığı nedeniyle ciddi sakatlık yaşamadı. Kariyeri boyunca sadece 23 maçta takımlarını yalnız bırakırken, Hatayspor'da 1.5 sezonda 2 defa sahaya çıkamadı.

OPSİYONU 1 MİLYON EURO
Galatasaray dün gece Adekugbe'yi kiraladığını KAP'a bildirdi. Oyuncunun satın alma opsiyonunun 1 milyon Euro olduğu bildirildi.

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Aslan’ın sol anahtarı!
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