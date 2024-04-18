Aurier şansı kaçırdı Kaan yeniden ilk 11’de

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alatasaray'da ilk maçına Alanya'da çıkan Serge Aurier sınıfı geçemedi. Hücumda çok etkisiz kalan Fildişili oyuncunun yerine maçın ikinci yarısında Kaan Ayhan mücadele etmiş ve sağ bekte formasını geri almıştı. Teknik heyet, Aurier'in performansı sonrasında artık riske girmek istemiyor.
Okan Buruk, pazar günkü karşılaşmada sağ bekte Kaan Ayhan'a görev verip Aurier'i kulübede tutacak.
Pendik mesaisi
Alanya dönüşünde Florya'da rejenerasyon çalışması gerçekleştiren Galatasaray'da oyunculara bir gün izin verilmişti. Sarı-kırmızılı takım, dün Florya'da toplanıp pazar günü Rams Park'ta oynanacak maçın hazırlıklarına başladı.