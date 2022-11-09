Başakşehir’i de yeneceğız

.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, kaçan gollerden dert yandı. Rakibi tebrik eden Buruk şöyle devam etti: "Ofspor inanılmaz bir mücadele verdi.Rakip de bir ara dizildi kalelerinin önüne, vuruyoruz dönüyor, vuruyoruz dönüyor. Ama bir yerde girecekti top ve sonunda da oldu. Maç eksiği olan oyuncularımızı kullandık. Bu maçlar bizim yararımıza.Başakşehir maçı zor olacak ama kazanmak istiyoruz. Kazanıp 2. sırada araya girmek istiyoruz."İcardi'nin eşi Wanda Nara dün NEF Stadı'nda yerini aldı. Arjantinli yıldız, kendisiyle ayrıldıklarını açıklayan Nara ile yan yana oturarak karşılaşmayı birlikte takip etti.