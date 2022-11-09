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Giriş Tarihi: 9.11.2022

Başakşehir’i de yeneceğız

Başakşehir’i de yeneceğız

Okan Buruk: “İki haftadır yukarıya doğru giden bir performansımız var. Başakşehir maçı zor olacak.”

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, kaçan gollerden dert yandı. Rakibi tebrik eden Buruk şöyle devam etti: "Ofspor inanılmaz bir mücadele verdi. Türkiye Kupası'nın güzelliği de bu. Çok kaçırdık, inanılmazdı. Rakip de bir ara dizildi kalelerinin önüne, vuruyoruz dönüyor, vuruyoruz dönüyor. Ama bir yerde girecekti top ve sonunda da oldu. Maç eksiği olan oyuncularımızı kullandık. Bu maçlar bizim yararımıza. Bazı oyuncular açlıklarını gösterdi. İki haftadır yukarıya giden bir performansımız var. Başakşehir maçı zor olacak ama kazanmak istiyoruz. Kazanıp 2. sırada araya girmek istiyoruz."

Ayrılsak da beraberiz!
İcardi'nin eşi Wanda Nara dün NEF Stadı'nda yerini aldı. Arjantinli yıldız, kendisiyle ayrıldıklarını açıklayan Nara ile yan yana oturarak karşılaşmayı birlikte takip etti.

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Başakşehir’i de yeneceğız
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