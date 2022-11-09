Başakşehir’i de yeneceğız

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, kaçan gollerden dert yandı. Rakibi tebrik eden Buruk şöyle devam etti: "Ofspor inanılmaz bir mücadele verdi. Türkiye Kupası'nıngüzelliği de bu. Çokkaçırdık, inanılmazdı. Rakip de bir ara dizildi kalelerinin önüne, vuruyoruz dönüyor, vuruyoruz dönüyor. Ama bir yerde girecekti top ve sonunda da oldu. Maç eksiği olan oyuncularımızı kullandık. Bu maçlar bizim yararımıza. Bazıoyuncularaçlıklarını gösterdi.İki haftadıryukarıya giden birperformansımız var. Başakşehir maçı zor olacak ama kazanmak istiyoruz. Kazanıp 2. sırada araya girmek istiyoruz."
Ayrılsak da beraberiz!
İcardi'nin eşi Wanda Nara dün NEF Stadı'nda yerini aldı. Arjantinli yıldız, kendisiyle ayrıldıklarını açıklayan Nara ile yan yana oturarak karşılaşmayı birlikte takip etti.