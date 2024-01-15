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Giriş Tarihi: 15.1.2024

Başkan elini cebine attı

Başkan elini cebine attı

Dursun Özbek, 30 milyon TL’lik kasa kolaylığı imkânı sağlayarak oyuncuların ödemelerini yaptı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının geçmişe dönük alacağı kalmadığını son basın toplantısında açıklamıştı. Özbek'in bu sorunu, elini cebine atarak çözdüğü ortaya çıktı. 30 milyon TL'ye yakın kasa kolaylığında bulunan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, yenilenen kombinelerden gelen sıcak parayla futbolculara ödeme yaptı. UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdı, tüm takıma imzalatıldı ve sorun kalmadı. Florya'da huzuru sağlayan Dursun Özbek, teknik heyet ve futbolculara güvendiğini Galatasaray Adası'nda yemek organize ederek gösterdi. Özbek ve kurmayları, şampiyonluk yolunun kenetlenmeden geçtiğini düşünerek hareket etme kararı aldı.

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Başkan elini cebine attı
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