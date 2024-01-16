G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem Atilla Karaoğlan ve VAR'a eleştirilerde bulundu. Mertens'in golünün iptali hakkında tecrübeli hoca,Rakibiniz bir gün önce kazanmış, baskı olabiliyor. 2-0'ı bulduk ama iptal edilen gol, dünyanın neresinde olursa olsun iptal edilmez. Bir tek Türkiye'de iptal edilir. Standart oturmadı. Bu pozisyon faulse her maç 500 faul olur.Buruk şöyle devam etti: "Sivasspor maçında 3 net penaltı pozisyonumuz verilmedi.