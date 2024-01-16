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Giriş Tarihi: 16.1.2024

Bir tek Türkiye’de iptal edilir

Bir tek Türkiye’de iptal edilir
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem Atilla Karaoğlan ve VAR'a eleştirilerde bulundu. Mertens'in golünün iptali hakkında tecrübeli hoca, "Saha içinde oyuncularımın rahat olmadığını söyleyebilirim. Rakibiniz bir gün önce kazanmış, baskı olabiliyor. 2-0'ı bulduk ama iptal edilen gol, dünyanın neresinde olursa olsun iptal edilmez. Bir tek Türkiye'de iptal edilir. Standart oturmadı. Bu pozisyon faulse her maç 500 faul olur. VAR'ı da sorgulamak gerekiyor. Yıllardır hakemleri eğitmek için inanılmaz paralar ödeniyor ama gelişim göremiyoruz" dedi. Buruk şöyle devam etti: "Sivasspor maçında 3 net penaltı pozisyonumuz verilmedi. Aynı pozisyonlar başka statta verildi! Her statta farklı kararlar veriliyor, farklı kurallar uygulanıyor."

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Bir tek Türkiye’de iptal edilir
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