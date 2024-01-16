G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem Atilla Karaoğlan ve VAR'a eleştirilerde bulundu. Mertens'in golünün iptali hakkında tecrübeli hoca, "Saha içinde oyuncularımınrahat olmadığını söyleyebilirim. Rakibiniz bir gün önce kazanmış, baskı olabiliyor. 2-0'ı bulduk ama iptal edilen gol, dünyanın neresinde olursa olsun iptal edilmez. Bir tek Türkiye'de iptal edilir. Standart oturmadı. Bu pozisyon faulse her maç 500 faul olur. VAR'ıda sorgulamak gerekiyor. Yıllardırhakemleri eğitmek için inanılmaz paralarödeniyor ama gelişim göremiyoruz"dedi. Buruk şöyle devam etti: "Sivasspor maçında 3 net penaltı pozisyonumuz verilmedi. Aynı pozisyonlarbaşka stattaverildi! Herstatta farklıkararlar veriliyor,farklıkurallar uygulanıyor."