‘Boey’le mi olacaktı!

içinde Kamerun'dan gelen daveti Fransa'yı düşünerek reddeden Sacha Boey, beklediği fırsatı Fransa Ümit Milli Takımı'ndan aldı. Ancak sağ bek, ayak bileğindeki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Piyasa yapma fırsatını tepen 22 yaşındaki oyuncu için bu yaz transfer döneminde beklenen 20 milyon Euro'nun üzerinde tekliflerin gelmesi de zora girdi. Oyuncusunu düşük rakamlara satmayı düşünmeyen480 bin Euro ile takımın en az kazanan yabancılarından olan Boey kalırsa ücretine %100 zam yapılacak.