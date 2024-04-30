Bu Mertens kaçmaz

Geçen sezonun başında Napoli'den ayrılıp bedelsiz olarak G.Saray ile anlaşan Dries Mertens, bu sezonun başında ise kulübede düşünüldü. Belçikalı oyuncu haftalar geçtikçe yaşın önemli olmadığını izletirken final haftalarında ise gövde gösterisi yaptı. 1987 doğumlu olan yıldız oyuncu, yaşını sahaya yansıtmayıp koşu mesafelerinde zirveye oynarken istatistikleri ile de göz kamaştırıyor.Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu, futbolu bırakacağını açıklamasının üstünden zaman geçtikçe performansını artırıncakararını da verdi.G.Saray ile şampiyonluğa koşan Mertens, 2 günlük izinde soluğu Napoli'de aldı.Mertens'e üstünde oğlu Ciro'nun adının yazılı olduğu pizza sunuldu.BANKALAR Birliği'ne 2.2 milyar TL borcu bulunan G.Saray'ın senelik faiz yükü ise 1.2 milyar TL. Başkanlığa tekrar aday olduğunu açıklayan Dursun Özbek'in ilk icraatı, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak olacak. Sarı-kırmızılı kulüp, bu hamleyi Florya'dan gelecek parayla yapacak.