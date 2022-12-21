Bu takımı bozmam

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadı'nda takımın durumu, transfer çalışmaları ve sezonun kalan bölümüne dair önemli açıklamalar yaptı. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğu çok değerli gördüklerini söyleyenOkan hocanın raporunu bekliyoruz. Eksikler varsa, transfer yapacağız. Ancak geldiğimiz finansal noktayı da ihmal etmiyoruz.Birçok oyuncumuza teklif var ama hiçbir oyuncuyu satma niyetimiz yok. Çok iyi kadromuz var ve şampiyonluğa gidiyoruz.veElimizdeki güzel kadroyu bozmam.G.Saray, bir dünya markası. Türkiye'nin bir numarası.Öyle bir futbolcuyu kadrosunda görmeyi kim istemez.Mauro İcardi çok sansasyonel bir transfer olur. Ayrıca Rashica da öyle.Galatasaray-Fenerbahçe bir dünya derbisi.Bankalar Birliği'ne olan borcumuz için günlük 1 milyon TL faiz ödüyoruz.Galatasaray olarak yabancı sınırlamasına karşıyız. Anadolu takımlarının bütçesi az ve bizle yarışmak için takım kuracaklar.Kısıtlama yüzünden Türklerin değeri çok yükseklere çıkıyor.Yusuf Demir, Türk oğlu Türk. Öyle şartlar getirmişiz ki, Türk statüsünde oynayamıyor.Yusuf'un Türk oynamasında kime zarar var?Keçiörengücü ile yarın kupada karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da çalışmalar dün yapılan antrenmanla devam etti. Florya'dan renkli kareler objektiflere yansırken, sarı-kırmızılı futbolcuların keyifli hali dikkat çekti.