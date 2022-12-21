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Giriş Tarihi: 21.12.2022

Bu takımı bozmam

Bu takımı bozmam

Transfer için teknik direktör Okan Buruk’un raporunu beklediklerini söyleyen Başkan Dursun Özbek, “Birçok oyuncumuza teklif var ama hiçbirini satma niyetimiz yok. Kadromuz çok iyi ve şampiyonluğa gidiyoruz” dedi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadı'nda takımın durumu, transfer çalışmaları ve sezonun kalan bölümüne dair önemli açıklamalar yaptı. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğu çok değerli gördüklerini söyleyen Başkan Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

RONALDO BİZE YAKIŞIYOR

Okan hocanın raporunu bekliyoruz. Eksikler varsa, transfer yapacağız. Ancak geldiğimiz finansal noktayı da ihmal etmiyoruz.
Birçok oyuncumuza teklif var ama hiçbir oyuncuyu satma niyetimiz yok. Çok iyi kadromuz var ve şampiyonluğa gidiyoruz. Sacha Boey ve Victor Nelsson'un yanı sıra 3-4 oyuncuya daha teklif var. Elimizdeki güzel kadroyu bozmam.
G.Saray, bir dünya markası. Türkiye'nin bir numarası. Millet de doğal olarak Cristiano Ronaldo'yu bize yakıştırıyor. Öyle bir futbolcuyu kadrosunda görmeyi kim istemez. Ancak ekonomik koşullarımızla onun beklentisini karşılayamayız.



FENERBAHÇE'Yİ YENECEĞİZ

Mauro İcardi çok sansasyonel bir transfer olur. Ayrıca Rashica da öyle. İkisini de şartlar uygun olursa, Galatasaray'da kalıcı olarak görmek isteriz.
Galatasaray-Fenerbahçe bir dünya derbisi. Biz de Kadıköy'de hazır olacağız. Oradan zaferle, 3 puanla ayrılacağız.
Bankalar Birliği'ne olan borcumuz için günlük 1 milyon TL faiz ödüyoruz. Bunu sürdüremeyiz, bu yüzden bu işe son vermeliyiz.

YUSUF'UN KİME ZARARI VAR!

Galatasaray olarak yabancı sınırlamasına karşıyız. Anadolu takımlarının bütçesi az ve bizle yarışmak için takım kuracaklar. Bırakın dünya oyuncu havuzundan istediklerini alsınlar. Sahada 3 Türk... Kısıtlama yüzünden Türklerin değeri çok yükseklere çıkıyor.
Yusuf Demir, Türk oğlu Türk. Öyle şartlar getirmişiz ki, Türk statüsünde oynayamıyor. Bu kuralları koyduğumuz gibi, kaldırmasını bilmeliyiz. Yusuf'un Türk oynamasında kime zarar var?

FLORYA'DA GÜNEŞ AÇTI

Keçiörengücü ile yarın kupada karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da çalışmalar dün yapılan antrenmanla devam etti. Florya'dan renkli kareler objektiflere yansırken, sarı-kırmızılı futbolcuların keyifli hali dikkat çekti.

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Bu takımı bozmam
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