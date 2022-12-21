Bu takımı bozmam

Transfer için teknik direktör Okan Buruk’un raporunu beklediklerini söyleyen Başkan Dursun Özbek, “Birçok oyuncumuza teklif var ama hiçbirini satma niyetimiz yok. Kadromuz çok iyi ve şampiyonluğa gidiyoruz” dedi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadı'nda takımın durumu, transfer çalışmaları ve sezonun kalan bölümüne dair önemli açıklamalar yaptı. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğu çok değerli gördüklerini söyleyen Başkan Özbek'in açıklamalarındanöne çıkanlar şöyle:
RONALDO BİZE YAKIŞIYOR
Okan hocanın raporunu bekliyoruz. Eksikler varsa, transfer yapacağız. Ancak geldiğimiz finansal noktayı da ihmal etmiyoruz.
Birçok oyuncumuza teklif var ama hiçbir oyuncuyu satma niyetimiz yok. Çok iyi kadromuz var ve şampiyonluğa gidiyoruz. Sacha Boey ve Victor Nelsson'unyanı sıra 3-4 oyuncuyadaha teklif var. Elimizdeki güzel kadroyu bozmam.
G.Saray, bir dünya markası. Türkiye'nin bir numarası. Millet de doğal olarak CristianoRonaldo'yu bize yakıştırıyor. Öyle bir futbolcuyu kadrosunda görmeyi kim istemez. Ancak ekonomik koşullarımızlaonun beklentisinikarşılayamayız.
FENERBAHÇE'Yİ YENECEĞİZ
Mauro İcardi çok sansasyonel bir transfer olur. Ayrıca Rashica da öyle. İkisini de şartlar uygunolursa, Galatasaray'dakalıcı olarak görmek isteriz.
Galatasaray-Fenerbahçe bir dünya derbisi. Biz deKadıköy'de hazır olacağız.Oradan zaferle, 3 puanlaayrılacağız.
Bankalar Birliği'ne olan borcumuz için günlük 1 milyon TL faiz ödüyoruz. Bunusürdüremeyiz, bu yüzden buişe son vermeliyiz.
YUSUF'UN KİME ZARARI VAR!
Galatasaray olarak yabancı sınırlamasına karşıyız. Anadolu takımlarının bütçesi az ve bizle yarışmak için takım kuracaklar. Bırakındünya oyuncu havuzundanistediklerini alsınlar. Sahada3 Türk... Kısıtlama yüzünden Türklerin değeri çok yükseklere çıkıyor.
Yusuf Demir, Türk oğlu Türk. Öyle şartlar getirmişiz ki, Türk statüsünde oynayamıyor. Bu kuralları koyduğumuzgibi, kaldırmasını bilmeliyiz. Yusuf'un Türk oynamasında kime zarar var?
FLORYA'DA GÜNEŞ AÇTI
Keçiörengücü ile yarın kupada karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da çalışmalar dün yapılan antrenmanla devam etti. Florya'dan renkli kareler objektiflere yansırken, sarı-kırmızılı futbolcuların keyifli hali dikkat çekti.