‘Burası fantastik’

Galatasaray'ın son transferi Angelino, dün saat 16.00 sularında İstanbul'a iniş yaptı. Satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanan İspanyol sol bek, sağlık kontrolü sonrası imzayı atıp direkt Avusturya kampına katılacak. Havaalanında açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki oyuncu,ifadelerini kullandı.Pep Guardiola, Julian Nagelsmann, Manuel Pellegrini, Patrick Vieira ve Domenico Tedesco gibi ünlü teknik adamlarla çalıştı.karşılaşmaya çıkan Angelino, 99 gollük (23 gol- 76 asist) katkı verirken her 3 maçta bir skora etki yapmasını bildi.oyuncunun adı sakatlıklarla yan yana gelmedi. Kariyerinde sadece 10 maçta sahalardan uzak kaldı.Takım seviyesinde İspanyol U21 ve U17'de 3 maçta oynayabildi.kategorisinde sadece 1 kez kırmızı kart gördü.