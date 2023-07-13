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Giriş Tarihi: 13.7.2023

‘Burası fantastik’

‘Burası fantastik’
Galatasaray'ın son transferi Angelino, dün saat 16.00 sularında İstanbul'a iniş yaptı. Satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanan İspanyol sol bek, sağlık kontrolü sonrası imzayı atıp direkt Avusturya kampına katılacak. Havaalanında açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki oyuncu, "Burada olduğum ve bu fantastik kulübe katıldığım için çok heyecanlıyım. Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

5 MADDEDE ANGELINO

KARIYERINDE Pep Guardiola, Julian Nagelsmann, Manuel Pellegrini, Patrick Vieira ve Domenico Tedesco gibi ünlü teknik adamlarla çalıştı.
329 karşılaşmaya çıkan Angelino, 99 gollük (23 gol- 76 asist) katkı verirken her 3 maçta bir skora etki yapmasını bildi.
İSPANYOL oyuncunun adı sakatlıklarla yan yana gelmedi. Kariyerinde sadece 10 maçta sahalardan uzak kaldı.
MILLI Takım seviyesinde İspanyol U21 ve U17'de 3 maçta oynayabildi.
A TAKIM kategorisinde sadece 1 kez kırmızı kart gördü.

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‘Burası fantastik’
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