Buruk: Ali Koç hakemlerle arkadaş olsun!

.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un "Hocaya (Okan Buruk) sormak lazım, en yakın hakem arkadaşı kim?" sözlerine yanıt verdi. Buruk, "Ali Koç'un ne dediğini anlamadım. Talihsiz bir açıklama.Hiç hakem arkadaşım olmadı ama olmasını da garip bulmam" dedi. 50 yaşındaki çalıştırıcı, İcardi'yi milli arada daha çok dinlendireceklerini de vurgularken şöyle devam etti: "Biz akşam maçlarına alışmış bir takım olarak, bu atmosferde oynamaya alışkın olmayan bizim için zor oldu.O da çok güçlü bir şekilde geri dönecek. Biraz dinlendireceğiz onu. Maçın ikinci yarısına damga vurdu."