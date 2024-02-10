Bütçeyi Boey kurtardı!

alatasaray, bu sezon hareketli iki transfer dönemini geride bıraktı. Gelenler olduğu kadar gidenlerin de fazla olduğu sarı-kırmızılı kulüpte, bütçeyi Sacha Boey dengeledi. Yeni transferlere 29.7 milyon Euro (983 milyon TL) bonservis ücreti+kiralama bedeli harcayan Galatasaray bu parayı Boey'den çıkardı. Fransız sağ bek tam 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e satıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, 23 yaşındaki oyuncudan gelen parayla bu sezon üç kulvarda da iddiasını koruyan kadroyu kurmuş oldu.Transferde önemli oyunculara yatırım yapan yönetim, özellikle EURO 2024 sonrasında yerli yıldızlarına (Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper ve Abdülkerim) teklifler bekliyor. Aston Villa'nin kiralık sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağı Nicolo Zaniolo'nun da İtalya'dan talipleri hazır.