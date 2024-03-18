Buyursun yabancı hakem gelsin!

G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, "Penaltı kaçırdıktan sonra böyle bir geri dönüş inanılmaz. Şampiyonluk maçı denilen tarzda bir maç oynadık Biz bu sene şampiyon olacağız" dedi. Timur, Fenerbahçe'nin Süper Kupa için yabancı hakem isteğinin hatırlatması üzerine, "Bu teklifi kabul ediyoruz5 tane yabancı hakem seçelim, sonuç neyse başımızın üzerine. Bu haksızlıklar sonuca varmayacak; değil bir maç, her maç yabancı hakem çağıralım" ifadelerini kullandı.Timur, "Süper Kupa'nın ertelenmesine sıcak bakıyor musunuz? sorusuna, "3 saat boyunca, denilmeyen şey kalmadı (Ali Koç'un basın toplantısı).'İmza verelim, telefonlarımız incelensin' dedik. Arınma lazım. 25 kere bir lafımdan dolayı özür diledim. Spor kamuoyunda özür dileyen mi var? Süper Kupa da çok güzel bir maç olsun, olay yaşanmasın" cevabını verdi. İç transfer konusuna da değinen Erden Timur, "diye konuştu.BAŞARILI performansını bu sezon da sürdürerek Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında lider ilerlemesinde büyük pay sahibi olan Fernando Muslera, Kasımpaşa maçındaki hatalarıyla şaşırttı. 37 yaşındaki tecrübeli eldivenin, İcardi'nin kendi kalesine gönderdiği top öncesi yaptığı müdahalesi yetersiz kalırken, rakibin ikinci golünde ise önde yakalandı. Muslera, kalesine gelen 6 isabetli şutun, üçünü çıkartarak yüzde 50 başarı oranı ile oynadı.GALATASARAY formasıyla Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Lig'de de golünü atan Carlos Vinicius, takımın kazanmasına yardım ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi. 28 yaşındaki Brezilyalı forvet, "Kasımpaşa karşısında aldığımız galibiyet önemli. Galatasaray çok büyük bir takım. Sadece hücumda değil, diğer mevkilerde de çok kaliteli oyuncularımız var. Maç maç ilerleyeceğiz. Her karşılaşmada yüzde yüzümüzü sahaya yansıtırsak şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.KASIMPAŞA Teknik Direktörü Sami Uğurlu, maçın ardından hakem triosunu eleştirdi. Deneyimli hoca, "Bakıyorsunuz keyifli bir maç. Kafa kafaya oynayan iki takım.Çok geçişli oyunda kafa karışıyor belki. Oyunu çok fazla durdurma ihtiyacı hissediyorlar. Neredeyse tüm pozisyonlarda. Penaltı pozisyonunda 'Neden kırmızı kart?" diyorum.Çok hakim değiliz sanırım kurallara" ifadelerini kullandı. Uğurlu, G.Saray için de "Tabii ki, galip gelebilirsiniz ancak sevincin dozunu ayarlamanız gerekiyor. Farklı şeyler için oynadığımızı düşünüyorlar herhalde" değerlendirmesinde bulundu.