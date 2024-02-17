Çılgın maçta dram ve zafer!

SPARTA Prag'ın İstanbul'daki yenilgisinin ardından Çekya basını da İcardi'ye övgüler yağdırdı… Idnes internet sitesi,başlığı ile maçı özetlerkenyorumunda bulundu. Blesk gazetesi "İcardi'nin golüyle kötü biten bir dram" manşetini atarken Sport iseifadeleri ile mücadeleyi özetledi.