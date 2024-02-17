Çılgın maçta dram ve zafer!

SPARTA Prag'ın İstanbul'daki yenilgisinin ardından Çekya basını da İcardi'ye övgüler yağdırdı… Idnes internet sitesi, "Son sözü İcardi söyledi"
başlığı ile maçı özetlerken "Galatasaray'ın yıldızları Sparta Prag'ı cezalandırdı, en son da cezayı İcardi kesti"
yorumunda bulundu. Blesk gazetesi "İcardi'nin golüyle kötü biten bir dram" manşetini atarken Sport ise "Türkiye'de çılgın maçta iki kırmızı, beş gol. Sonunda Sparta, Galatasaray'a karşı savaşı kaybetti. Wiesner 90'da Muslera'yı başından vurdu, sonrasında İcardi bitirişi gerçekleştirdi"
ifadeleri ile mücadeleyi özetledi.