Cimbom tarihi baştan yazıyor

Adana Demirspor'u mağlup ederek şampiyonluk yarışında çok önemli bir engeli daha kayıpsız geçmeyi başaran Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin puan rekoruna da ortak oldu.Ancak sarı-kırmızılılar gözünü 3 haneli puana çevirdi.Bu arada Galatasaray, kendisine ait Süper Lig'de üst üste kazanma rekorunu da kırdı. Son 15 maçından da 3 puan çıkaran Aslan, kendisine ait rekoru geçti.kaptanı Fernando Muslera, şov yapmaya devam ediyor. Kulübüyle kısa süre önce sözleşme uzatan Uruguaylı file bekçisi, dün yine gecenin kahramanıydı. Üçü çok kritik toplamda 8 kurtarış yaparak, yüzde 100'le oynayan ve rakibe geçit vermeyen 37 yaşındaki eldiven, alınan 3 puanda büyük pay sahibi oldu.Demirsporlu taraftarlar, karşılaşma öncesi kale arkası ve maraton tribünde demiryolu işçisi ile bir lokomotif koreografisi sundu. Tribünleri doldurarak görsel bir şölene imza atan mavi-lacivertliler, büyük boy üzerinde Türkçe "Hyazılı pankart ile İngilizce "Demiryolunun İşçi Sınıfı Kahramanı" yazılı pankart açtı.İkinci Başkanı Metin Öztürk, Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi bitecek olan Mertens'in resital sunduğunu belirten Öztürk,Rekorlar kıymetli, 24. şampiyonluğa gidiyoruz. Önümüzdeki yıl Dursun Özbek'in liderliğinde 5. yıldızı da takacağız. Daha çok maç var. Hiçbir şey garanti değil" dedi.Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıklarını söyleyen Muslera, "4 maç kaldı, daha fazlasını istiyorum. Bunun için kendimi zorluyorum. Kendi oyunumuza bakıyoruz, diğer şeylere odaklanmıyoruz. Diğer taraflar o kadar önemli değil" şeklinde konuştu.