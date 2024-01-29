Davet gelmedi kalbi kırıldı!

2011'de Galatasaray'a gelen Fernando Muslera, tam 13 sezondur başarıyla kaleyi koruyor. 6 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 5 TFF Süper Kupa kazanan kaptan, sarıkırmızılı kulübün tarihine geçti. Uruguaylı kalecinin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Yönetim, henüz Muslera'nın geleceğiyle ilgili somut adım atmadı ve teklif yapmadı.Bu zamana kadar tüm kariyerini Galatasaray'a göre planlayan Muslera, sözleşmesinin uzatılmaması üzerine ayrılmayı düşünmeye başladı.13 senedir Muslera'nın kalesini koruduğu sarı-kırmızılılar, bu sezon ligin en az gol yiyen (13) takımı konumunda.G.SARAY'DA 19 maçta forma giyen ve 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesine 1 karşılaşma kaldığı için oynatılmayan Angelino'dan sarı-kırmızılılara iyi haber geldi. 27 yaşındaki sol bekin bonservisini elinde bulunduran Leipzig, Roma ile transfer için el sıkıştı. İspanyol futbolcu bugün imza için İtalya'ya gidecek. Ayrıca Leipzig, sözleşmeye 6 milyon Euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da koydurdu.