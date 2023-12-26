Derin araştırın! VAR’a görüntü gitti mi?

Timur: “VAR’a görüntü gitmedi diyorlar, işi başka yere götürür. Böyle bir görüntünün işlenmeyip hakeme yansıtılmaması akla mantığa uygun değil”
G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da hakem hataları ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. VAR'a görüntünün gidip gitmediğini de soran Timur şöyle devam etti: "Sonuca tesir eden bir hata yapıldı maçta. Herkesin kabul ettiği bir hata var. Çok erken bir dakikadahem kart hem penaltı vardı. 'VAR'a görüntü gitmedi'diyorlar, işi başka yere götürür.
'ŞAMPİYONLUĞA ETKİ EDEBİLİR'
Böyle bir görüntünün işlenmeyip hakeme yansıtılmaması akla mantığa hiç uygun değil. TFF bunu açıklasın. VAR niye çağırmadı? 26 kamera varken, bu görüntüler varken neden çağrılmadı? Üstdüzey ve şampiyonluğa etki eden bir maçta bununkabul edilmesi mümkün değil. Gerekli cezalar verilmeli. Daha derin araştırmalar yapılmalı."
'HEMEN TEMİZ ELLER OPERASYONU BAŞLASIN'
"GALATASARAY olarak tahkikat komisyonları kurulsun, resmi mercilerle ilişkiler tetkik edilsin. Daha ekim ayında başvurduk. Bu isteklerimiz için TFF'yi göreve davet ettik. Bu son olsun. Kamuoyunubaskılayarak, manipüleedilerek yapılıyor. Sonuçlar sahaya yansıyor. Telefonlar, her şey incelensin. Kimse ayranımekşi demiyor. Futboldatemiz eller yapılsın."
BURAK KIZILHAN'LA SICAK ORTAM
F.Bahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan, ödül töreninde G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk ile selamlaşarak toplu fotoğrafa katıldı.