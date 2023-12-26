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Giriş Tarihi: 26.12.2023

Derin araştırın! VAR’a görüntü gitti mi?

BERKAY TURAN
Derin araştırın! VAR’a görüntü gitti mi?

Timur: “VAR’a görüntü gitmedi diyorlar, işi başka yere götürür. Böyle bir görüntünün işlenmeyip hakeme yansıtılmaması akla mantığa uygun değil”

G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da hakem hataları ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. VAR'a görüntünün gidip gitmediğini de soran Timur şöyle devam etti: "Sonuca tesir eden bir hata yapıldı maçta. Herkesin kabul ettiği bir hata var. Çok erken bir dakikada hem kart hem penaltı vardı. 'VAR'a görüntü gitmedi' diyorlar, işi başka yere götürür.

'ŞAMPİYONLUĞA ETKİ EDEBİLİR'
Böyle bir görüntünün işlenmeyip hakeme yansıtılmaması akla mantığa hiç uygun değil. TFF bunu açıklasın. VAR niye çağırmadı? 26 kamera varken, bu görüntüler varken neden çağrılmadı? Üst düzey ve şampiyonluğa etki eden bir maçta bunun kabul edilmesi mümkün değil. Gerekli cezalar verilmeli. Daha derin araştırmalar yapılmalı."

'HEMEN TEMİZ ELLER OPERASYONU BAŞLASIN'
"GALATASARAY olarak tahkikat komisyonları kurulsun, resmi mercilerle ilişkiler tetkik edilsin. Daha ekim ayında başvurduk. Bu isteklerimiz için TFF'yi göreve davet ettik. Bu son olsun. Kamuoyunu baskılayarak, manipüle edilerek yapılıyor. Sonuçlar sahaya yansıyor. Telefonlar, her şey incelensin. Kimse ayranım ekşi demiyor. Futbolda temiz eller yapılsın."

BURAK KIZILHAN'LA SICAK ORTAM
F.Bahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan, ödül töreninde G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk ile selamlaşarak toplu fotoğrafa katıldı.

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Derin araştırın! VAR’a görüntü gitti mi?
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