Derin araştırın! VAR’a görüntü gitti mi?

G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da hakem hataları ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. VAR'a görüntünün gidip gitmediğini de soran Timur şöyle devam etti: "Sonuca tesir eden bir hata yapıldı maçta. Herkesin kabul ettiği bir hata var.Böyle bir görüntünün işlenmeyip hakeme yansıtılmaması akla mantığa hiç uygun değil. TFF bunu açıklasın. VAR niye çağırmadı? 26 kamera varken, bu görüntüler varken neden çağrılmadı?Gerekli cezalar verilmeli. Daha derin araştırmalar yapılmalı.""GALATASARAY olarak tahkikat komisyonları kurulsun, resmi mercilerle ilişkiler tetkik edilsin. Daha ekim ayında başvurduk. Bu isteklerimiz için TFF'yi göreve davet ettik.Sonuçlar sahaya yansıyor. Telefonlar, her şey incelensin.F.Bahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan, ödül töreninde G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk ile selamlaşarak toplu fotoğrafa katıldı.