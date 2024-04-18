Direksaray!

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, direk engeline daha az takılsa belki de farkı daha da açabilecekti. Son oynanan Alanya maçında Mertens'in akıl dolu vuruşu çerçeveden dönerken sarı-kırmızılı ekip, bu şanssızlığı son üç karşılaşmada üç kez yaşadı
. Süper Lig'de maç başına en fazla şut atan takım (19) olan Cimbom, toplamda meşin yuvarlağı 27 kez direklere nişanladı. Söz konusu istatistiği ile de hem Türkiye'de hem de Avrupa'nın en iyi 10 liginde ilk sırada yer aldı.
MERTENS ATTIĞINDAN DAHA FAZLA TAKILDI
Aslan'ı; Hollanda ekibi PSV Eindhovan (26), Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos (22) ve Liverpool, Benfica, Feyenoord (21) takip etti. Galatasaray'da direği en fazla takılan futbolcu ligde 5 gol atan Dries Mertens oldu (6).
Belçikalı yıldızı; Mauro İcardi (3), Kerem Aktürkoğlu (3), Sanchez (3) ve Oliveira (3) izledi. Kerem Demirbay ve Tete 2'şer defa direkleri döverken Zaha, Nelsson ve Ziyech de 1'er defa takıldı. Cimbom kazandığı maçların yanı sıra puan kaybı yaşadığı Hatayspor (2-1) ve Sivasspor (1-1) karşılaşmalarında da 2'şer defa direkleri geçemedi.
REKORA KOŞUYOR
2011'de Galatasaray'a gelen Fernando Muslera, ilk sezonunda Taffarel, Mondragon ve Simovic gibi efsaneleri geride bırakmıştı. 34 haftalık maratonda 33 kez görev yapan Muslera, 16 maçta kalesini gole kapatmış ve sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçmişti. Uruguaylı 1 numara, tam 12 sene sonra rekorunu egale etti. 32 karşılaşmanın 31'inde sahaya çıkan Muslera, 16 maçta rakiplerine gol izni vermedi. 37 yaşındaki eldiven, Pendikspor'dan gol yemezse kendisine ait rekoru 17 maça çıkarmış olacak. Galatasaray kariyerine 6 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa sığdıran 1986 doğumlu Nando'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesi 1+1 yıl şeklinde uzatılacak.