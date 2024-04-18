Direksaray!

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, direk engeline daha az takılsa belki de farkı daha da açabilecekti.. Süper Lig'de maç başına en fazla şut atan takım (19) olan Cimbom, toplamda meşin yuvarlağı 27 kez direklere nişanladı. Söz konusu istatistiği ile de hem Türkiye'de hem de Avrupa'nın en iyi 10 liginde ilk sırada yer aldı.Aslan'ı; Hollanda ekibi PSV Eindhovan (26), Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos (22) ve Liverpool, Benfica, Feyenoord (21) takip etti.Belçikalı yıldızı; Mauro İcardi (3), Kerem Aktürkoğlu (3), Sanchez (3) ve Oliveira (3) izledi. Kerem Demirbay ve Tete 2'şer defa direkleri döverken Zaha, Nelsson ve Ziyech de 1'er defa takıldı2011'de Galatasaray'a gelen Fernando Muslera, ilk sezonunda Taffarel, Mondragon ve Simovic gibi efsaneleri geride bırakmıştı. 34 haftalık maratonda 33 kez görev yapan Muslera, 16 maçta kalesini gole kapatmış ve sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçmişti. Uruguaylı 1 numara, tam 12 sene sonra rekorunu egale etti. 32 karşılaşmanın 31'inde sahaya çıkan Muslera, 16 maçta rakiplerine gol izni vermedi. 37 yaşındaki eldiven, Pendikspor'dan gol yemezse kendisine ait rekoru 17 maça çıkarmış olacak. Galatasaray kariyerine 6 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa sığdıran 1986 doğumlu Nando'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesi 1+1 yıl şeklinde uzatılacak.