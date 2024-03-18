Dışarıda 5. viteste

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de hem içeride hem dışarıda kazanmaya devam ediyor… G.Saray, rakip sahada oynadığı son 5 maçtan da galibiyetle ayrılıp 15 puan topladı.Ayrıca sarı-kırmızılı takım Süper Lig'de son 11 mücadeleden de 3 puanla ayrılıp etkili bir seri yakaladı.Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile oynadığı son 12 maçta 9 galibiyet çıkardı.Galatasaray, geriden gelip kazandığı puanlarla zirvedeki yerini de korudu.