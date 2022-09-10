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Giriş Tarihi: 10.9.2022

Düğüne katılanlar bir bir gitti!

Düğüne katılanlar bir bir gitti!

Oğulcan Çağlayan’ın düğününde olan yerli oyuncuların büyük kısmı ile yollar ayrıldı, sadece Berkan Kutlu ile Kerem takımda kaldı

Tarih 15 Haziran 2022... Oğulcan Çağlayan evlendi ve düğününe sarıkırmızılı takımın yerli oyuncuları katılırken, nikah şahitliğini eski hocası Fatih Terim yaptı. Oğulcan'ı yalnız bırakmayan isimler, yeni hocaları Okan Buruk'un gözüne giremedi. Aytaç Kara ve Ömer Bayram'ın sözleşmeleri feshedildi, Oğulcan, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç kiralık gönderildi, Arda Turan'a veda edildi. Düğüne katılanlardan sadece Berkan ve Kerem takımda kaldı.

3 FORMA 10 ADAY!
YABANCI oyuncu transferleri ile birçok bölgede rekabet artarken yerliler için de aynı durum söz konusu. Özellikle genç oyuncuların kadroda tutulduğu dikkat çekti. İşte Aslan'ın +3 için forma rekabetine girecek yerlileri: Okan Kocuk, Abdülkerim, Emin Bayram, Kazımcan, Emre Taşdemir, Berkan, Hamza Akman, Yunus, Kerem ve Barış Alper.

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Düğüne katılanlar bir bir gitti!
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