Düğüne katılanlar bir bir gitti!

Tarih 15 Haziran 2022... Oğulcan Çağlayan evlendi ve düğününe sarıkırmızılı takımın yerli oyuncuları katılırken, nikah şahitliğini eski hocası Fatih Terim yaptı. Oğulcan'ı yalnız bırakmayan isimler, yeni hocaları Okan Buruk'un gözüne giremedi.Oğulcan, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç kiralık gönderildi, Arda Turan'a veda edildi.YABANCI oyuncu transferleri ile birçok bölgede rekabet artarken yerliler için de aynı durum söz konusu. Özellikle genç oyuncuların kadroda tutulduğu dikkat çekti. İşte Aslan'ın +3 için forma rekabetine girecek yerlileri: Okan Kocuk, Abdülkerim, Emin Bayram, Kazımcan, Emre Taşdemir, Berkan, Hamza Akman, Yunus, Kerem ve Barış Alper.