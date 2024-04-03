En iyi kadro ile Urfa’dayız

G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyet serisine devam ettikleri için mutlu olduğunu söyledi. İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, F.Bahçe'nin Süper Kupa'da U19 takımı ile çıkabileceğinin hatırlatılması üzerine, "F.Bahçe'nin U19 takımı ile çıkıp çıkmaması bizim sorunumuz değil. En iyi kadromuz ile sahaya çıkacağız.dedi. Buruk, 19 maçla iç saha rekorunu kırmasıyla ilgili soruya ise "Mutluyuz, hiç rekor düşünerek bir maça çıkmıyoruz.Büyük bir sorumluluk var üzerimizde. Galatasaray'a yakışan başarılar elde etmeye çalışıyoruz" yanıtını verdi.