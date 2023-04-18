Erden Timur’dan tepki: Yanlışı normalleştirmeyin!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe-Kayserispor maçında sarı-lacivertli yöneticilerin hakem Atilla Karaoğlan'a yönelik hareketlerini eleştirdi. Beyaz TV'ye konuşan Timur, "Sürekli yanlışı yanlışla doğrulayıp bunu normalmiş gibi kabullenmeye yozlaşma deniyor. Lütfen bu tür şeyleri normalleştirmeyelim. Bunu kim yaparsa yapsın eleştirelim. TFF'nin sponsoru Arçelik. Biz bunlarla ilgili herhangi bir şey demiyoruz, denemez de. Çünkü bunlar çok normal şeyler" ifadelerini kullandı.