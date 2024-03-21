Florya bizim 20 yılımızı etkileyecek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün mart ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Son günlerde yaşanan tribün olaylarına değinen Özbek, "Şampiyonluk çok önemli ama şampiyon olmak adına her şeyi mübah görüp kardeşi kardeşe düşman etmek için ekilen nefret tohumlarını da görüyoruz. Tüm futbol camiasını, rengi ne olursa olsun tüm taraftarları itidale davet ediyorum. Lütfen sakin kalalım.
Birbirimize düşürmeye çalışanlara izin vermeyelim" diye konuştu. Gelecek sezon takımın Kemerburgaz'da çalışacağını belirten Özbek, "Florya arazimizin değerlendirilmesi sürecini başlatıyoruz. Bu proje kulübümüzün önündeki 20 yılını etkileyecek.
Florya'dan gelecek para ile Bankalar Birliğinden çıkacağız. Kalan paranın 1 kuruşuna dokunmadan bir hesapta bloke etmeyi öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
G.Saray'dan Ali Koç'a suç duyurusu!
F.Bahçe başkanı için, hem mahkemeye hem de TFF Etik Kurulu'na bavşuru yapıldı
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alatasaray Divan Kurulu üyesi Hüsnü Seçkin Koç, Ali Koç'un Galatasaray ile ilgili, "Beka problemi" sözlerini eleştirip, "Bahsi geçen şahıs hakkında bir suç duyurusunda bulunduk. Gerekli tazminat davalarının takibini yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu'na gerekli başvuruları yaptık.
Umarım aklını başına devşirir ve Galatasaray camiası hakkında bir laf ederken birkaç kez düşünür" dedi. Divan üyesi Reşit Ömer Kükner de "Eğer 2 ya da 9 Nisan'da ligden çekilme kararı almazlarsa 10 Nisan'da mahkemeye gideceğim"
diye konuştu