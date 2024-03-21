Florya bizim 20 yılımızı etkileyecek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün mart ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Son günlerde yaşanan tribün olaylarına değinen Özbek,Birbirimize düşürmeye çalışanlara izin vermeyelim" diye konuştu. Gelecek sezon takımın Kemerburgaz'da çalışacağını belirten Özbek,Florya'dan gelecek para ile Bankalar Birliğinden çıkacağız. Kalan paranın 1 kuruşuna dokunmadan bir hesapta bloke etmeyi öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.F.Bahçe başkanı için, hem mahkemeye hem de TFF Etik Kurulu'na bavşuru yapıldıalatasaray Divan Kurulu üyesi Hüsnü Seçkin Koç, Ali Koç'un Galatasaray ile ilgili, "Beka problemi" sözlerini eleştirip,Umarım aklını başına devşirir ve Galatasaray camiası hakkında bir laf ederken birkaç kez düşünür" dedi. Divan üyesi Reşit Ömer Kükner de "diye konuştu