Florya’nın Aslanları

Okan Buruk 1985'te girip başarıdan başarıya koştuğu G.Saray'da, kendisi gibi altyapıdan yetişen oyuncularla dün hatıra fotoğrafı çektirdi. 15 oyuncusu için konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Galatasaray'ın en büyük mirası her zaman altyapısı olmuştur. Biz de elimizden geldiğince gençlere şans veriyoruz ve Galatasaray formasının değerini anlatıyoruz" dedi.Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Florya ziyaretinin perde arkası aralandı. Sarı-kırmızılı kulübün, B Takım projesini hayata geçireceği ortaya çıktı.Geçen sezon Niğde Anadolu ile ilk hamleyi yapan Galatasaray, bu kez direkt olarak kendi bünyesinden çıkaracağı ikinci takımla profesyonel düzeyde mücadele edecek.Aslan, Dünya Kupası arasında 4. hazırlık maçını Lazio ile oynayacak. Manavgat Emir Han Spor Kompleksi'nde saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi Smart Spor canlı yayınlayacak. Rayo Vallecano ve Villarreal'e kaybeden sarı-kırmızılılar, A.Demir ile 2-2 berabere kalmıştı