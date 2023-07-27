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Giriş Tarihi: 27.7.2023

Fred Aslan’a çok yakın!

BERKAY TURAN
Fred Aslan’a çok yakın!

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, dün akşam özel uçakla İngiltere’ye gitti. ManU ile bonservis pazarlığı yapılacak. Oyuncu ise Cimbom’a sıcak

Transfer bombalarını peş peşe patlatan Galatasaray, gözünü orta saha bölgesine çevirmişti. Sarıkırmızılılar, Manchester United'ın 30 yaşındaki yıldızı Fred için ilgisini ileri boyuta taşıdı. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, gündüz planlanan İtalya seferini iptal edip dün akşam özel uçakla İngiltere'ye gitti. Timur'un burada Manchester ekibiyle bonservis pazarlığı yapacağı ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin de masaya koyulacağı öğrenildi. Brezilyalı futbolcunun ise Cimbom'a gelmek için istekli olduğu aktarıldı.

RASHİCA İÇİN YENİ HAMLE!
Fred geçen sezon ManU'da 56 maçta 6 gol, 6 asist kaydetmişti. Ayrıca Erden Timur, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Milot Rashica için de bir hamle yapacak. Sarı-kırmızılı yönetici, Norwich City ile görüşüp beklentilerini düşürmelerini isteyecek.

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Fred Aslan’a çok yakın!
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