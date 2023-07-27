Fred Aslan’a çok yakın!

ransfer bombalarını peş peşe patlatan Galatasaray, gözünü orta saha bölgesine çevirmişti. Sarıkırmızılılar, Manchester United'ın 30 yaşındaki yıldızı Fred için ilgisini ileri boyuta taşıdı. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, gündüz planlanandün akşam özel uçakla İngiltere'ye gitti. Timur'un burada Manchester ekibiyle bonservis pazarlığı yapacağı vemasaya koyulacağı öğrenildi. Brezilyalı futbolcunun ise Cimbom'a gelmek için istekli olduğu aktarıldı.Fred geçen sezon ManU'da 56 maçta 6 gol, 6 asist kaydetmişti. Ayrıca Erden Timur, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Milot Rashica için de bir hamle yapacak. Sarı-kırmızılı yönetici, Norwich City ile görüşüp beklentilerini düşürmelerini isteyecek.