Galatasaray hakemsiz de oynar

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün Antalya kampında basın mensupları ile buluştu. F.Bahçe ile G.Saray'ın içinde bulunduğu tartışma ortamının kimseye yararının olmadığını belirten tecrübeli hoca şunları söyledi: "Hem G.Saray hem de F.Bahçe'nin yarışı devam ediyor.Fenerbahçe'nin oynadığı son 3 iç saha maçında kritik kararlar verildi. Özellikle maçın sonucunu etkileyecek son dakikalarda verilen kararlar kamuoyunda gündeme geldi. İki takım da bunları sayabilir. Herkes kendi penceresinden bakıyor, haklı olduğunu düşünüyor."Yabancı hakem olursa saygı duyacağız. Kim yönetirse yönetsin. Federasyon kimi görevlendirirse görevlendirsin saygı duyacağız.Çıkıp futbolumuzu oynayacağız. Hakemli de hakemsiz de olsa oynayacağız.Bunların çok üstünde durmamak gerek. Bence Türk hakemler devam edecekse onlara özgüven vermemiz gerekiyor. Türk futbolundaki kaos devam ediyor. Çok önemli ve değerli hakemler vardı.İki puan öndeyiz. Bu avantajı devam ettirmeye çalışacağız."Kendi işimize odaklanıyoruz. Dışarıyı bir kenara bıraktık. Yönetimimiz gündemle ilgili konuşuyor. Benim ve oyuncularımın işi saha. Geçen sezon da bunu yapmıştık. Sahada kalan takımın daha başarılı olacağına ve oraya odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Gündemi takip ediyoruz. Bazen gülüyoruz bazen kızıyoruz. Enteresan şeyler de oluyor. Dışarısı bizi meşgul ederse bize zarar verir. Yönetimimiz gereken açıklamaları yapıyor. İki takımın da başarılı olduğunu söyleyebilirim ama bir takım şampiyon olacak."kan Buruk, yaşanan gerginliklerin Türk futbolunun zararına olduğunu dile getirip şöyle devam etti: "İki takım da başarılı. Yakında Süper Kupa maçı var. Orada dostluğumuzu insanlara göstermemiz gerekiyor ki Türk futbolundaki tansiyon düşsün. Süper Kupa öncesi de iki takımın birlikte basın toplantısına çıkması, dostluk mesajı vermemiz önemli.akat oyuncuların durumuyla ilgili ise Buruk şu bilgileri verdi: "Kaan Ayhan, yaza kadar ağrılarıyla oynayacak.Kendini idare ederek oynayabiliyor.vecumartesi çalışmalara başlayacak."