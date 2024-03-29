Galatasaray hakemsiz de oynar

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün Antalya kampında basın mensupları ile buluştu. F.Bahçe ile G.Saray'ın içinde bulunduğu tartışma ortamının kimseye yararının olmadığını belirten tecrübeli hoca şunları söyledi: "Hem G.Saray hem de F.Bahçe'nin yarışı devam ediyor. Ligde bütün takımların lehine ve aleyhine hatalar yapılıyor.
Fenerbahçe'nin oynadığı son 3 iç saha maçında kritik kararlar verildi. Özellikle maçın sonucunu etkileyecek son dakikalarda verilen kararlar kamuoyunda gündeme geldi. İki takım da bunları sayabilir. Herkes kendi penceresinden bakıyor, haklı olduğunu düşünüyor. Şu anda objektif bir değerlendirme beklemiyoruz. İki takım da lige odaklanıp giderse hem hakemler hem federasyon için iyi olur."
ONLARA ÖZGÜVEN VERMELİYİZ
"Yabancı hakem olursa saygı duyacağız. Kim yönetirse yönetsin. Federasyon kimi görevlendirirse görevlendirsin saygı duyacağız. Bizim için kimin yönettiğinin önemi yok.
Çıkıp futbolumuzu oynayacağız. Hakemli de hakemsiz de olsa oynayacağız. Tribünden biri yönetse de oynayacağız.
Bunların çok üstünde durmamak gerek. Bence Türk hakemler devam edecekse onlara özgüven vermemiz gerekiyor. Türk futbolundaki kaos devam ediyor. Çok önemli ve değerli hakemler vardı. Fikstürde kendi sahamızda oynayacağımız son maç Fenerbahçe derbisi. Geçen seneye yakın bir fikstür.
İki puan öndeyiz. Bu avantajı devam ettirmeye çalışacağız. Bence iki takım da güçlü bir şekilde devam ediyor."
GÜNDEMİ İZLEYİNCE BAZEN GÜLÜYORUZ
"Kendi işimize odaklanıyoruz. Dışarıyı bir kenara bıraktık. Yönetimimiz gündemle ilgili konuşuyor. Benim ve oyuncularımın işi saha. Geçen sezon da bunu yapmıştık. Sahada kalan takımın daha başarılı olacağına ve oraya odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Gündemi takip ediyoruz. Bazen gülüyoruz bazen kızıyoruz. Enteresan şeyler de oluyor. Dışarısı bizi meşgul ederse bize zarar verir. Yönetimimiz gereken açıklamaları yapıyor. İki takımın da başarılı olduğunu söyleyebilirim ama bir takım şampiyon olacak."
SÜPER KUPA'DA DOSTLUĞUMUZU GÖSTERELİM
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kan Buruk, yaşanan gerginliklerin Türk futbolunun zararına olduğunu dile getirip şöyle devam etti: "İki takım da başarılı. Yakında Süper Kupa maçı var. Orada dostluğumuzu insanlara göstermemiz gerekiyor ki Türk futbolundaki tansiyon düşsün. Süper Kupa öncesi de iki takımın birlikte basın toplantısına çıkması, dostluk mesajı vermemiz önemli. İki takımın hocası ve kaptanlarının bir araya gelmesi gerek. Ülke futbolunu geliştirmeye çalışıyorsak önce teknik adam ve futbolcuların birbirine sarılması gerekiyor."
MAURO İCARDİ'NİN SAKATLIĞI SÜRÜYOR
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akat oyuncuların durumuyla ilgili ise Buruk şu bilgileri verdi: "Kaan Ayhan, yaza kadar ağrılarıyla oynayacak. İcardi'nin sakatlığı devam ediyor. Bir hafta dinlendi. Şimdi antrenmanlara başladı. Arka adalesinde bir sorun var.
Kendini idare ederek oynayabiliyor. Sanchez
ve Serge Aurier
cumartesi çalışmalara başlayacak."