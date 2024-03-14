Galatasaray’a 17’lik sağ bek

Geleceğe yatırım için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, RB Leipzig forması giyen 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı transfer etti. Şubat ayında alınan ve Florya'da altyapıda çalışmalara başlayan Alman pasaportlu genç yetenek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "RB Leipzig'e veda etmek ve aynı zamanda teşekkür etmek istiyorum. Burada çok şey öğrendim ve kendimi geliştirdim. Hayatta her zaman engeller vardır, ancak önemli olan bu engelleri aşmak ve her fırsatı değerlendirmektir. Galatasaray için oynayacağımı duyurmaktan son derece mutlu ve minnettarım"
ifadelerini kullandı.