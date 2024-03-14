Galatasaray’a 17’lik sağ bek

Geleceğe yatırım için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, RB Leipzig forması giyen 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı transfer etti. Şubat ayında alınan ve Florya'da altyapıda çalışmalara başlayan Alman pasaportlu genç yetenek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,ifadelerini kullandı.