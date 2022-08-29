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Giriş Tarihi: 29.8.2022 16:50 Son Güncelleme: 29.8.2022 17:01

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'ye Marsilya ve AEK kancası

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui’ye Marsilya ve AEK kancası

Galatasaray'da bu sezon Leo Dubois ve Sacha Boey'un gerisine düşen Omar Elabdellaoui'ye Fransa'dan Marsilya ve Yunanistan'dan AEK takımları talip oldu.

Trabzonspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da bir oyuncuyla daha yollar ayrılmak üzere... Sarı-Kırmızılılar'da kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında yer alan Omar Elabdellaoui'ye talip çıktı.

Guardian'ın haberine göre; Fransa Ligi takımlarından Marsilya ve Yunanistan'dan AEK, Norveçli sağ beki kadrosuna katmak istiyor.

2020 yılında Yunanistan ekibi Olympiakos'tan ayrılan ve bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Omar, sarı-kırmızılı takımla çıktığı 20 maçta 1 asist kaydetti.

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Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'ye Marsilya ve AEK kancası
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