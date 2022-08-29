Galatasaraylı Omar Elabdellaoui’ye Marsilya ve AEK kancası

Trabzonspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da bir oyuncuyla daha yollar ayrılmak üzere... Sarı-Kırmızılılar'da kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında yer alan Omar Elabdellaoui'ye talip çıktı.

Guardian'ın haberine göre; Fransa Ligi takımlarından Marsilya ve Yunanistan'dan AEK, Norveçli sağ beki kadrosuna katmak istiyor.

2020 yılında Yunanistan ekibi Olympiakos'tan ayrılan ve bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Omar, sarı-kırmızılı takımla çıktığı 20 maçta 1 asist kaydetti.