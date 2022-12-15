Galatasaraylı yönetici Erden Timur’dan şampiyonluk tahmini: Fenerbahçe’ye kalmadan biter

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, dün Antalya kampında gazetecilerle sohbet etti. Transfer çalışmaları ve sarı-kırmızılı takımın dusorusu soruluyor. Bosman kuralı içinde olan çok oyuncu var ama biz Dembele ya da x-y-z yazılsa da kimseyle öyle bir görüşme yapmadık.görüşü, kadronun yeterli olduğu yönünde.Gençlerle de takımı görmek lazım. 15 akademi oyuncumuz var. Kazımcan, Yusuf, Ross, Boey de genç.13 haftanın bizim açımızdan iyi geçtiğini, son haftaların ise beklentinin üstünde olduğunu düşünüyorum.Demir konusu diye bir konumuz yok. Bu sadece bizim değil, Türk futbolunun da önemli bir konusu.Yusuf Demir için şu an statünün değişmeyeceğini söylemişlerdi.sondan bir hafta önce oynanacak Fenerbahçe maçına kalmasını istemem.SAĞ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen, tedavisinin ilk kısmı için için ülkesine gitmesine izin verilen Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin dönüş tarihi kesinleşti.29 yaşındaki santrforun 8 Ocak'taki Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi planlanıyor.Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dün yaptığı idmanla hazırlıklarına devam etti. Dünya Kupası'nda Uruguay ile mücadele eden Lucas Torreira da takıma katılarak ilk antrenmanına çıktı.