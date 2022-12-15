Galatasaraylı yönetici Erden Timur’dan şampiyonluk tahmini: Fenerbahçe’ye kalmadan biter

“Şampiyonluğun sondan bir hafta önce oynanacak F.Bahçe maçına kalmasını istemem. Zaten 3-4 hafta önce ilan edeceğimizi düşünüyorum”
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, dün Antalya kampında gazetecilerle sohbet etti. Transfer çalışmaları ve sarı-kırmızılı takımın durumu hakkında bilgiveren Timur, şöyle konuştu: DEMBELE sorusu soruluyor. Bosman kuralı içinde olan çok oyuncu var ama biz Dembele ya da x-y-z yazılsa da kimseyle öyle bir görüşme yapmadık. HOCAMIZIN görüşü, kadronun yeterli olduğu yönünde. Takviye gerekiyorsayapılacak tabii ki. Gençlerle de takımı görmek lazım. 15 akademi oyuncumuz var. Kazımcan, Yusuf, Ross, Boey de genç. İLK 13 haftanın bizim açımızdan iyi geçtiğini, son haftaların ise beklentinin üstünde olduğunu düşünüyorum.
YUSUF BİZİM KONUMUZ DEĞİL YUSUF Demir konusu diye bir konumuz yok. Bu sadece bizim değil, Türk futbolunun da önemli bir konusu. Başvururken dedik, bir insan Türkise Türk'tür. Yusuf Demir için şu an statünün değişmeyeceğini söylemişlerdi. Gelecek sene için tüm yabancıkuralı değişebilir. ŞAMPIYONLUĞUN sondan bir hafta önce oynanacak Fenerbahçe maçına kalmasını istemem. 3-4 hafta önce biz şampiyonolalım isterim, açıkçası böyle deolacağını düşünüyorum. Ama belki de 1hafta kala 1 golle şampiyon olacağız.
İCARDİ GELİYOR
SAĞ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen, tedavisinin ilk kısmı için için ülkesine gitmesine izin verilen Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin dönüş tarihi kesinleşti. Cumartesi akşamı İstanbul'da olacakgolcü futbolcunun tedavisineFlorya'da devam edilecek. 29 yaşındaki santrforun 8 Ocak'taki Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi planlanıyor.
TORREİRA DÖNDÜ
Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dün yaptığı idmanla hazırlıklarına devam etti. Dünya Kupası'nda Uruguay ile mücadele eden Lucas Torreira da takıma katılarak ilk antrenmanına çıktı.