Gelecek hesabı!

Transferde çalışmalarını son hız sürdüren Galatasaray yönetimi, planlarını sadece bu yıl için değil, gelecek sezon için de yapıyor. Sacha Boey'e Portekiz'den Sporting'in ardından Fransa'dan Lyon talip oldu.Fransız sağ beke 15 milyon Euro'nun üzerinde değer biçen yönetim, şampiyonluk yolunda iskelet kadroyu korumak istiyor.Sacha Boey ve Nelsson'a mayıs ayını düşünerek şimdiden alternatif aramaya başlayan Galatasaray, bu yüzden Kaan Ayhan transferini bitirdi. Stoper ve sağ bek oynayabilen Kaan, teknik direktör Okan Buruk'un istediği isimlerin başında geliyordu.Transferin son gününe kadar sol beke ilaç olacak Mert için şartlar zorlanacak.Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiralık teklifinde bulunduğu Mert Müldür için İtalya cephesinden açıklama geldi. Sassuolo Sportif Direktörü Giovanni Rossi, Aslan'ın hamlesini doğrulayarak,ifadelerini kullandı. Bu arada milli futbolcu dün Sassuolo'nun Milan ile oynadığı maçın kadrosuna alınmadı.Sassuolo'da bu sezon biri Serie A, biri İtalya Kupası olmak üzere sadece 2 maçta 52 dakika forma şansı bulan Mert Müldür, gol ya da asist üretemedi.OKAN Buruk yönetiminde yeni rekorlara imza atan Galatasaray, tarihinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor… Sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de AAyrıca Galatasaray, Süper Lig'in ilk 20 maçı itibarıyla son 17 sezonun en iyi performansını sergiledi. Cimbom, ligde 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 48 puan topladı. Galatasaray, ligde en son 2004-05 ve 2005-06 sezonlarında ilk 20 maçta 48 puan elde etmişti. Aslan, bu sezonlardan önce en fazla puanı ise 1999-2000'de (51 puan) almıştı..Saray'ın Sassuolo ile anlaşarak önceki gece geç saatlerde İstanbul'a getirdiği Kaan Ayhan, bugün sağlık kontrolünden geçirilecek.Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katılan 28 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibine 400 bin Euro kiralama bedeli verilecek.Yarım sezon için 600 bin Euro olacak olan Kaan, sonraki 3 sezon ise ilk sene 1 milyon Euro, ikinci yıl 1 milyon 250 bin Euro, üçüncü sene 1 milyon 350 bin Euro kazanacak.G.Saray'ın jokeri olacakGALATASARAY transfer dönemine sol bek arayışıyla girdi. Patrick van Aanholt gidici. Kazımcan, Dubois ve Emre'den Uğur Çiftçi'nin bir fazlası yok. SarıkırmızlılardaÇünkü Ross sakat ve elinizde 3 stoper var.Kaan Ayhan, bardağın dolu tarafında milli bir oyuncu, boş tarafında ise Sassuolo'da bir mevkiinin esas adamı olamayıp birden fazla mevkii yedekleyen bir joker olması.Asıl adam olup olmayacağını ise sergileyeceği performansla gösterecek.Çok değerli bir transferALTERNATIF olması açısından önemli bir transfer hamlesi yaptı Galatasaray yönetimi.Kaan Ayhan, bu noktada değerli bir isim. Milli Takım performanslarını zaten yakından biliyoruz.Teknik direktör Okan Buruk'un elini rahatlatacaktır. Kesinlikle takıma faydalı olacağını düşünüyorum. Şu ana kadar her transfer döneminde adı takımlarımızla anılıyordu.Ama tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.Buruk'un eli rahatlayacakKAAN Ayhan, teknik direktör Okan Buruk'un sezon başında da alınmasını istediği bir oyuncuydu.Galatasaray'da Okan hoca, kadroyu yaparken önce 3 yerliyi yazıyor, sonra yabancıları belirliyor. Kaan Ayhan'ın gelişiyle birlikte Okan hocanın eli, yerli oyuncu konusunda rahatlayacak, yabancı oyuncuları daha etkili kullanacaktır. Kaan, stoper, sağ bek hatta ön libero oynayabilen bir oyuncu. Üstelik duran toplarda sıçrama yeteneğinden dolayı kafa vuruşlarında da çok etkili oluyor. Buna Paris'te Fransa'ya attığı golü örnek gösterebiliriz. Ayrıca Kaan'ın en önemli özelliği çabuk ve hızlı olması.