Gelecek hesabı!

Sacha Boey ve Victor Nelsson için sezon sonunda çok cazip teklifler gelmesine kesin gözüyle bakan sarıkırmızılılar, alternatif olarak Kaan Ayhan’ı şimdiden renklerine bağladı. Sırada ise Mert Müldür var
Transferde çalışmalarını son hız sürdüren Galatasaray yönetimi, planlarını sadece bu yıl için değil, gelecek sezon için de yapıyor. Sacha Boey'e Portekiz'den Sporting'in ardından Fransa'dan Lyon talip oldu. Alman kulüplerinintakip ettiği 22 yaşındakioyuncu için sarı-kırmızılılar,sezon sonunu beklemekararı aldı. Fransız sağ beke 15 milyon Euro'nun üzerinde değer biçen yönetim, şampiyonluk yolunda iskelet kadroyu korumak istiyor. Danimarkalı stoper VictorNelsson'a da sezon sonundacazip teklifler gelmesine kesingözüyle bakılıyor.
MERT İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK
Sacha Boey ve Nelsson'a mayıs ayını düşünerek şimdiden alternatif aramaya başlayan Galatasaray, bu yüzden Kaan Ayhan transferini bitirdi. Stoper ve sağ bek oynayabilen Kaan, teknik direktör Okan Buruk'un istediği isimlerin başında geliyordu. Kaan'dansonra Mert Müldür'üde isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar,Sassuolo ile pazarlıkhalinde. Transferin son gününe kadar sol beke ilaç olacak Mert için şartlar zorlanacak.
Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiralık teklifinde bulunduğu Mert Müldür için İtalya cephesinden açıklama geldi. Sassuolo Sportif Direktörü Giovanni Rossi, Aslan'ın hamlesini doğrulayarak, "Galatasaray, MertMüldür için daha istekli olursa,teklifi düşünebiliriz" ifadelerini kullandı. Bu arada milli futbolcu dün Sassuolo'nun Milan ile oynadığı maçın kadrosuna alınmadı.
2 MAÇTA 52 DAKİKA
Sassuolo'da bu sezon biri Serie A, biri İtalya Kupası olmak üzere sadece 2 maçta 52 dakika forma şansı bulan Mert Müldür, gol ya da asist üretemedi.
REKORLARI PARÇALIYOR
OKAN Buruk yönetiminde yeni rekorlara imza atan Galatasaray, tarihinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor… Sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıktansonra ekim, kasım, aralık ve ocakayında oynadığı tüm maçları kazanarak,lig ve kupada 13 maçlık seriyakaladı. Ayrıca Galatasaray, Süper Lig'in ilk 20 maçı itibarıyla son 17 sezonun en iyi performansını sergiledi. Cimbom, ligde 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 48 puan topladı. Galatasaray, ligde en son 2004-05 ve 2005-06 sezonlarında ilk 20 maçta 48 puan elde etmişti. Aslan, bu sezonlardan önce en fazla puanı ise 1999-2000'de (51 puan) almıştı.
ÇARŞAMBA KADRODAÇARŞAMBA G.Saray'ın Sassuolo ile anlaşarak önceki gece geç saatlerde İstanbul'a getirdiği Kaan Ayhan, bugün sağlık kontrolünden geçirilecek. Ardındanresmi sözleşmeyi imzalayacakolan milli stoperin, çarşambagünü oynanacakÜmraniyespor maçında kadrodaolması bekleniyor. Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katılan 28 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibine 400 bin Euro kiralama bedeli verilecek. 2 milyon 800 bin Eurozorunlu satın alma bedeli ise 4 yılayayılmış taksitler halinde ödenecek. Yarım sezon için 600 bin Euro olacak olan Kaan, sonraki 3 sezon ise ilk sene 1 milyon Euro, ikinci yıl 1 milyon 250 bin Euro, üçüncü sene 1 milyon 350 bin Euro kazanacak.
GÜNÜN SORUSU Galatasaray, Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı. Bu transfer için ne düşünüyorsunuz?
BÜLENT TİMURLENK
G.Saray'ın jokeri olacak
GALATASARAY transfer dönemine sol bek arayışıyla girdi. Patrick van Aanholt gidici. Kazımcan, Dubois ve Emre'den Uğur Çiftçi'nin bir fazlası yok. Sarıkırmızlılarda Buruk'un takımınınasıl ihtiyacı bir stoper. Çünkü Ross sakat ve elinizde 3 stoper var. Gelecek sezonyabancı kuralının ne olacağınışu anda bilmiyoruz. Kaan Ayhan, bardağın dolu tarafında milli bir oyuncu, boş tarafında ise Sassuolo'da bir mevkiinin esas adamı olamayıp birden fazla mevkii yedekleyen bir joker olması. Bu rolüGalatasaray'da devam edecekgibi görünüyor. Asıl adam olup olmayacağını ise sergileyeceği performansla gösterecek. Bu yönüyle baktığımızdaGalatasaray içindoğru, yararlı olacakbir transferyorumunu yapabiliriz.
ALİ GÜLTİKEN
Çok değerli bir transfer
ALTERNATIF olması açısından önemli bir transfer hamlesi yaptı Galatasaray yönetimi. ÇünküTürk oyuncu statüsünde üstseviye oynayabilecek futbolcularınsayısını her takımartırmak istiyor. Kaan Ayhan, bu noktada değerli bir isim. Milli Takım performanslarını zaten yakından biliyoruz. Birçok bölgedegörev yapabiliyor. Sağbek, stoper ve orta sahanınmerkezi gibi pozisyonlardaiyi oynayabilenbir futbolcu. Teknik direktör Okan Buruk'un elini rahatlatacaktır. Kesinlikle takıma faydalı olacağını düşünüyorum. Şu ana kadar her transfer döneminde adı takımlarımızla anılıyordu. Hangi kulübegelse aynı katkıyı yapabilecekbir oyuncu. Ama tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Hayırlısı olsun.
LEVENT TÜZEMEN
Buruk'un eli rahatlayacak
KAAN Ayhan, teknik direktör Okan Buruk'un sezon başında da alınmasını istediği bir oyuncuydu. Hatta transferi konusundabizzat Okan hocadevreye girmiş, Kaan ilegörüşmüş ama Sassuolo'nunpahalı bonservis engeliniyönetim aşamamıştı. Galatasaray'da Okan hoca, kadroyu yaparken önce 3 yerliyi yazıyor, sonra yabancıları belirliyor. Kaan Ayhan'ın gelişiyle birlikte Okan hocanın eli, yerli oyuncu konusunda rahatlayacak, yabancı oyuncuları daha etkili kullanacaktır. Kaan, stoper, sağ bek hatta ön libero oynayabilen bir oyuncu. Üstelik duran toplarda sıçrama yeteneğinden dolayı kafa vuruşlarında da çok etkili oluyor. Buna Paris'te Fransa'ya attığı golü örnek gösterebiliriz. Ayrıca Kaan'ın en önemli özelliği çabuk ve hızlı olması.