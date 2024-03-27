Gelecek kartım G.Saray’da

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, az oynadığı için kiralık sözleşmesinde yazan 22.5 milyon Euro'luk satın alma maddesi devre dışı kaldı. Sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe dönmeye hazırlanan İtalyan yıldız, ülke basınından Corriere dello Sport'a verdiği röportajda, "Bırakın Serie A'ya geri döneyim" dedi.
"İtalya'da bir şansı daha hak ediyorum. Büyüdüm ve olgunlaştım. Kendimi birçok kulübe tavsiye edebilirim ama Lazio asla olmaz çünkü Roma hâlâ kalbimde
" ifadelerini kullanan 24 yaşındaki solak, "İtalya'yı özlüyorum. Ama artık geleceğimi belirlemek kulüplere kalmış; bu kart Galatasaray'ın elinde. Yazın neler olacağını göreceğiz. Galatasaray'da elimden geleni yaptım, yaparım. Teklif varsa menajerim bilgilendirir
" diye konuştu.