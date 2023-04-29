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Giriş Tarihi: 29.4.2023

Gomis krizini 1 saatte çözdük

Gomis krizini 1 saatte çözdük
Dünkü idman için Florya'ya giden Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, geçen hafta yaşanan Gomis kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Olay aile içinde tatlıya bağlandı" diyen Timur, "Gomis ve herkes adım attı. Böyle şeylerde kaybetmek kısmı çok kolaydır. Aile içinde böyle şeyler olduğunda insanların kendi egolarından çok takımı düşünmesi değerli. Kaptanlar Muslera ve Kerem geldi. Önemli olan oyuncuların, hocanın, Gomis'in, başkanın adım atmasıydı. 1 saat içerisinde tatlıya bağlandı" ifadesini kullandı.

Mata yolun yarısında
Galatasaraylı futbolcular antrenman öncesi takım arkadaşları Juan Mata'nın doğum gününü kutladı. 28 Nisan 1988 doğumlu Mata 35 yaşından gün aldı. İspanyol yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve takımdan ayrılması kesinleşti.

Boey'in bonservisi 11 milyon Euro
Bu sezon çıkışı ile Avrupa takımlarının ilgisini çekerek transfer listesine giren Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey için farklı liglerden farklı takımlar da sırada… Portekiz'in Record gazetesine göre Fransız oyuncu için sarıkırmızılılar, Sporting'den 11 milyon Euro talep ederken Almanya'dan E.Frankfurt ve İngiltere'den Crystal Palace da devrede.

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Gomis krizini 1 saatte çözdük
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