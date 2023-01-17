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Giriş Tarihi: 17.1.2023

Gomis’in gözü transferde

Gomis’in gözü transferde

Fransız oyuncu, kendisini 3. forvete düşürecek yeni bir takviye gelmezse Galatasaray’da kalacak

Forma rekabetinde Haris Seferovic'in önüne geçen Bafetimbi Gomis, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda attığı 10 golle bu sezon Galatasaray'ın can simidi oldu. İcardi'nin arkasında ikinci tercih konumundaki Gomis, kendisine Türkiye ve Suudi Arabistan'dan gelen cazip tekliflere henüz cevap vermedi. Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde flaş bir forvet takviyesi yaparsa, Gomis takımdan ayrılabilir. Üçüncü tercih olmak istemeyen 37 yaşındaki Fransız golcü, yönetimin kararına göre hareket edecek. Tecrübeli futbolcunun kontratı sezon sonunda bitecek.

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Gomis’in gözü transferde
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