Gomis’in gözü transferde

Fransız oyuncu, kendisini 3. forvete düşürecek yeni bir takviye gelmezse Galatasaray’da kalacak
Forma rekabetinde Haris Seferovic'in önüne geçen Bafetimbi Gomis, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda attığı 10 golle bu sezon Galatasaray'ın can simidi oldu. İcardi'ninarkasında ikinci tercih konumundakiGomis, kendisineTürkiye ve Suudi Arabistan'dangelen cazip tekliflerehenüz cevap vermedi. Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde flaş bir forvet takviyesi yaparsa, Gomis takımdan ayrılabilir. Üçüncü tercih olmak istemeyen37 yaşındaki Fransız golcü,yönetimin kararına göre hareketedecek. Tecrübeli futbolcunun kontratısezon sonunda bitecek.