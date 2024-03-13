G.Saray istedi sevk olmadı!

TFF Hukuk Müşavirliği dün PFDK'ya yapılan sevkleri açıkladı. Galatasaray'ın resmi sitesinden, F.Bahçe-Pendik maçında sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın, hakem Kadir Sağlam ile olan diyaloğuna ithafen "Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın"
başlıklı şu bildiri yayınlanmıştı: "Mert Hakan'ın 'Dikkatli ol buradan çıkamazsın' tehdit ifadelerinin yer aldığı bu eylem, TFF'yi, kamu iradesini ve otoritesini hedef almaktadır. TFF nasıl bir tavır içerisinde olacaktır ve bu futbolcuya nasız bir ceza verilecektir."
Bunun üzerine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, tedbirsiz olarak 38. maddeden PFDK'ya sevk edildi. Mert Hakan Yandaş ise disipline gönderilen isimler arasında yer almadı.