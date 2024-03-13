G.Saray istedi sevk olmadı!

TFF Hukuk Müşavirliği dün PFDK'ya yapılan sevkleri açıkladı. Galatasaray'ın resmi sitesinden, F.Bahçe-Pendik maçında sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın, hakem Kadir Sağlam ile olan diyaloğuna ithafenbaşlıklı şu bildiri yayınlanmıştı: "Mert Hakan'ın 'Dikkatli ol buradan çıkamazsın' tehdit ifadelerinin yer aldığı bu eylem, TFF'yi, kamu iradesini ve otoritesini hedef almaktadır.Bunun üzerine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, tedbirsiz olarak 38. maddeden PFDK'ya sevk edildi. Mert Hakan Yandaş ise disipline gönderilen isimler arasında yer almadı.