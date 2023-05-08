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Giriş Tarihi: 8.5.2023

G.Saray’dan F.Bahçe’ye cevap: Türk spor tarihinin kara lekesi

G.Saray’dan F.Bahçe’ye cevap: Türk spor tarihinin kara lekesi
Fenerbahçe'nin dün maçtan önce hakemler Serkan Tokat, Bahattin Şimşek ve Cihan Aydın'ın isimlerini vererek yaptığı "Hataya tahammülümüz yok" açıklamasına Galatasaray'dan tepki geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Sezon başından bugüne değin 80 civarında açıklama, sosyal medya paylaşımı, toplantı ve medya önündeki demeçleriyle Türk futboluna, kulübümüze iftira atan, futbol ailesinin tüm paydaşlarını canı istediği zaman tehdit eden F.Bahçe'nin son olarak hakemleri açıkça tehdit etmesi Türk spor tarihinin kara lekesidir. Açıklamalarının yüzde 80'ine cevap vermememiz, birkaç yanıtla sükuneti telkin etmemize rağmen şampiyonluk uğruna ilkelerin, ahlaki kuralların hiçe sayılmasının yanında TFF'nin kendi kurullarını, hakemlerini, yöneticilerini yalnız bırakıp açıklama yapmaması ve bu vahim davranışları cezalandırmaması bizi bu açıklamayı yapmaya mecbur bıraktırmştı. Hakemleri isimleriyle tehdit etmek, Türk futboluna kastetmektir."

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G.Saray’dan F.Bahçe’ye cevap: Türk spor tarihinin kara lekesi
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