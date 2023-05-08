G.Saray’dan F.Bahçe’ye cevap: Türk spor tarihinin kara lekesi

dün maçtan önce hakemler Serkan Tokat, Bahattin Şimşek ve Cihan Aydın'ın isimlerini vererek yaptığıaçıklamasına Galatasaray'dan tepki geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Sezon başından bugüne değin 80 civarında açıklama, sosyal medya paylaşımı, toplantı ve medya önündeki demeçleriyle Türk futboluna, kulübümüze iftira atan, futbol ailesinin tüm paydaşlarını canı istediği zaman tehdit eden F.Bahçe'nin son olarakAçıklamalarının yüzde 80'ine cevap vermememiz, birkaç yanıtla sükuneti telkin etmemize rağmen şampiyonluk uğrunaTFF'nin kendi kurullarını, hakemlerini, yöneticilerini yalnız bırakıp açıklama yapmaması ve bu vahim davranışları cezalandırmaması bizi bu açıklamayı yapmaya mecbur bıraktırmştı. Hakemleri isimleriyle tehdit etmek, Türk futboluna kastetmektir."