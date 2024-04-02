G.Saray’dan sevklerle ilgili yaylım ateşi: Tarihi bir leke!

Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesabından F.Bahçeli oyuncuların PFDK sevklerine ilişkin olay bir açıklama yaparken TFF'yi topa tuttu. İşte satır başları: "Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili yapılan ve yapılmayan sevkler; TFF'nin ne kadar basiretsiz, adaletsiz, baskılara ve tehditlere boyun eğen bir tutum içinde olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ve kurulları, son 2 sezondur tamamen bir kulübün ve bir şahsın baskılarına boyun eğmiştir.Gerek hakem hatalarında gerek disiplin sevklerinde verilen tüm kararlarda baskıya boyun eğmiş, hiçbir zaman adaletten yana tutum sergileyememiştir.