G.Saray’dan sevklerle ilgili yaylım ateşi: Tarihi bir leke!

Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesabından F.Bahçeli oyuncuların PFDK sevklerine ilişkin olay bir açıklama yaparken TFF'yi topa tuttu. İşte satır başları: "Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili yapılan ve yapılmayan sevkler; TFF'nin ne kadar basiretsiz, adaletsiz, baskılara ve tehditlere boyun eğen bir tutum içinde olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ve kurulları, son 2 sezondur tamamen bir kulübün ve bir şahsın baskılarına boyun eğmiştir. Şımarık ve fütursuz bu şahsın, hukuku sürekli ayaklar altına almasına müsaade etmiştir.
Gerek hakem hatalarında gerek disiplin sevklerinde verilen tüm kararlarda baskıya boyun eğmiş, hiçbir zaman adaletten yana tutum sergileyememiştir. Bu yöneticilerin, bu kurulların korku ve kaygıyla verdikleri tüm kararlar futbol tarihinde bir kara leke olarak anılacak ve toplum tarafından her zaman yargılanacaktır. O koltuklarda oturan herkese soruyoruz: Hâlâ orada olmak, görevinizi yapar gibi davranmak vicdanınıza sığıyor mu?"