G.Saray’ın Hakkı kursaklarından geçmez!

Zorbay Küçük ve Alper Ulusoy'a soruyorum, siz Galatasaray'dan ne istiyorsunuz? Sabrımız var ama kimse de sabrımızı denemeye kalkmasın İşi şansa bırakmamak adına çok planlı çalışıyorlar. G.Saray'ın yarışta yara almasına hizmet etmeye çalışanlar, mayısa doğru hüsrana uğrayacaklar
Sivas'ta kaybedilen iki puan sonrası ayağa kalkan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur dün basın toplantısı düzenledi. 2 saate yakın konuşan Başkan Özbek, sistematik şekilde sahanın dışına çekilmeye zorlandıklarını belirterek şunları söyledi: HAKEM kararlarındaki standartsızlığı MHK ve TFF çözecek. Bu yetki sahibikişiler ya bu işi layıkıylayönetmek zorundaya da beceremiyorlarsa,gereğini yapmak zorundalar. Gereğinin ne olduğunu yorumlarınıza bırakıyorum. Kimse bize hakem hatası demesin! Bu kadar üst üste gelmesi... Bunları hakemhatası olarak geçiştirmeyibize kimse dayatamaz.
KÜÇÜK'ÜN SİCİLİ SORUNLU!
NASIL oluyor da bu maça Zorbay Küçük atanıyor? Zorbay Küçük maçlarında Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.36. Galatasaray'ın puan ortalaması1.75. Zorbay Küçükdaha önceki şikâyetlerimizdeyer aldı. Muslera'nın ayağına basıldı, kırmızı kartı pas geçti. Sicilindeki Galatasaray sorunları bu maçla bitmiyor. Geçensene Kerem'e kullandığı ifadelernezaket dışıydı.
VAR hakemi Alper Ulusoy, Türkiye'deki futbol tarihindeki ilk ve tek 6 saniye kuralını Galatasaray'a uygulayan hakem. Zorbay Küçük ve AlperUlusoy'a soruyorum, Galatasaray'danne istiyorsunuz? Bize olan standartsızlıklar, rakiplerde tam tersi oluyor. HER şey planlı, her şey düşünülmüş. Ama düşünmedikleri şeyler de oluyor. Göreve geldiğimizde şampiyon olacağımızı hiç düşünmüyorlardı. Bu sene ise hiçbir şeyişansa bırakmamak için dahaplanlı çalışıyorlar.
HERKES HADDİNİ BİLECEK...
ALGI yaratmaya çalışanlar, 2024 Haziran'daki seçim öncesi yine algı peşinde koşuyor. Gündemimizde seçimyok. Mayıs'ta şampiyon olmakbizim gündemimiz. Galatasaray'ın gündeminde finansal yapısını iyi şekilde oluşturmak, Bankalar Birliği'ne olan borcu ödemek var. SABRIMIZ var ama kimse sabrımızı denemeye kalkmasın. Futbolu kavga ortamına,söz düellosuna taşıma peşindedeğiliz. Onun için bugüne kadar konuşmadık, sabrettik. Galatasaray'ın hakkı, kimsenin yiyebileceği hak değildir. Kimseninkursağından geçmez.Herkes haddini bilecek.
METİN ÖZTÜRK: GERÇEK 5 YILDIZI GÖRECEKSİNİZ
İKİNCİ Başkan Metin Öztürk, "Biz ortamı germeden sahada kazanmaya çalışıyoruz. Mayıs ayına odaklandık. Gerçek 5 yıldız, 25 şampiyonlukla oluyor. Mayıs ayında inşallah 24. şampiyonluğu göreceğiz. İnşallah Dursun Özbek'in liderliğinde gerçek 5 yıldızı göreceksiniz. 10 senedir başarılı olamadıklarını kendileri söylüyor. 10 senedir başarılı olamayan neden durur, neden kalır bilemiyorum" şeklinde konuştu.
Sivas-G.Saray karşılaşmasında gözlemci olarak görev yapan İsmet Arzuman ile bir basın mensubu maç dönüşü havaalanında aralarında geçen diyaloğu aktardı. Buna göre Arzuman, "Türkiye'ninen zengin ailesinin bir ferdi, hakemleriulu orta tehdit edince hakemlerimiztaraftarla karşılaşmamak için aynı şehirdendönmüyor. Onların aralarına karışmıyor.Evlerine gitmek için başka şehirlerikullanmak zorunda kalıyorlar. Ortamıdaha da kaotikleştirdiler" ifadelerini kullanmış. Bu sözler gündeme damga vururken, yorumu sorulan Başkan Özbek, "Hakemleri baskı altına alarak 10 seneşampiyon olsan ne olur? İnşallah bukonuşmalar son bulur. Biz de benzerbir seviyeye inmemenin gayreti içindeyiz.Farklı galibiyetlerden sonrabile hakem mağduriyetine kamuoyununda inancı kalmadı" dedi.