G.Saray’ın Hakkı kursaklarından geçmez!

Sivas'ta kaybedilen iki puan sonrası ayağa kalkan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur dün basın toplantısı düzenledi. 2 saate yakın konuşan Başkan Özbek, sistematik şekilde sahanın dışına çekilmeye zorlandıklarını belirterek şunları söyledi:kararlarındaki standartsızlığı MHK ve TFF çözecek.Gereğinin ne olduğunu yorumlarınıza bırakıyorum. Kimse bize hakem hatası demesin! Bu kadar üst üste gelmesi...oluyor da bu maça Zorbay Küçük atanıyor? Zorbay Küçük maçlarında Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.36.Muslera'nın ayağına basıldı, kırmızı kartı pas geçti. Sicilindeki Galatasaray sorunları bu maçla bitmiyor.hakemi Alper Ulusoy, Türkiye'deki futbol tarihindeki ilk ve tek 6 saniye kuralını Galatasaray'a uygulayan hakem.Bize olan standartsızlıklar, rakiplerde tam tersi oluyor.şey planlı, her şey düşünülmüş. Ama düşünmedikleri şeyler de oluyor. Göreve geldiğimizde şampiyon olacağımızı hiç düşünmüyorlardı.yaratmaya çalışanlar, 2024 Haziran'daki seçim öncesi yine algı peşinde koşuyor.Galatasaray'ın gündeminde finansal yapısını iyi şekilde oluşturmak, Bankalar Birliği'ne olan borcu ödemek var.var ama kimse sabrımızı denemeye kalkmasın.Onun için bugüne kadar konuşmadık, sabrettik. Galatasaray'ın hakkı, kimsenin yiyebileceği hak değildir.İKİNCİ Başkan Metin Öztürk, "Biz ortamı germeden sahada kazanmaya çalışıyoruz. Mayıs ayına odaklandık. Gerçek 5 yıldız, 25 şampiyonlukla oluyor. Mayıs ayında inşallah 24. şampiyonluğu göreceğiz. İnşallah Dursun Özbek'in liderliğinde gerçek 5 yıldızı göreceksiniz. 10 senedir başarılı olamadıklarını kendileri söylüyor. 10 senedir başarılı olamayan neden durur, neden kalır bilemiyorum" şeklinde konuştu.-G.Saray karşılaşmasında gözlemci olarak görev yapan İsmet Arzuman ile bir basın mensubu maç dönüşü havaalanında aralarında geçen diyaloğu aktardı. Buna göre Arzuman,ifadelerini kullanmış. Bu sözler gündeme damga vururken, yorumu sorulan Başkan Özbek,dedi.