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Giriş Tarihi: 13.1.2024

G.Saray’ın Hakkı kursaklarından geçmez!

BERKAY TURAN
G.Saray’ın Hakkı kursaklarından geçmez!

Zorbay Küçük ve Alper Ulusoy'a soruyorum, siz Galatasaray'dan ne istiyorsunuz? Sabrımız var ama kimse de sabrımızı denemeye kalkmasın İşi şansa bırakmamak adına çok planlı çalışıyorlar. G.Saray'ın yarışta yara almasına hizmet etmeye çalışanlar, mayısa doğru hüsrana uğrayacaklar

Sivas'ta kaybedilen iki puan sonrası ayağa kalkan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur dün basın toplantısı düzenledi. 2 saate yakın konuşan Başkan Özbek, sistematik şekilde sahanın dışına çekilmeye zorlandıklarını belirterek şunları söyledi:
HAKEM kararlarındaki standartsızlığı MHK ve TFF çözecek. Bu yetki sahibi kişiler ya bu işi layıkıyla yönetmek zorunda ya da beceremiyorlarsa, gereğini yapmak zorundalar. Gereğinin ne olduğunu yorumlarınıza bırakıyorum. Kimse bize hakem hatası demesin! Bu kadar üst üste gelmesi... Bunları hakem hatası olarak geçiştirmeyi bize kimse dayatamaz.

KÜÇÜK'ÜN SİCİLİ SORUNLU!

NASIL oluyor da bu maça Zorbay Küçük atanıyor? Zorbay Küçük maçlarında Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.36. Galatasaray'ın puan ortalaması 1.75. Zorbay Küçük daha önceki şikâyetlerimizde yer aldı. Muslera'nın ayağına basıldı, kırmızı kartı pas geçti. Sicilindeki Galatasaray sorunları bu maçla bitmiyor. Geçen sene Kerem'e kullandığı ifadeler nezaket dışıydı.




VAR hakemi Alper Ulusoy, Türkiye'deki futbol tarihindeki ilk ve tek 6 saniye kuralını Galatasaray'a uygulayan hakem. Zorbay Küçük ve Alper Ulusoy'a soruyorum, Galatasaray'dan ne istiyorsunuz? Bize olan standartsızlıklar, rakiplerde tam tersi oluyor.
HER şey planlı, her şey düşünülmüş. Ama düşünmedikleri şeyler de oluyor. Göreve geldiğimizde şampiyon olacağımızı hiç düşünmüyorlardı. Bu sene ise hiçbir şeyi şansa bırakmamak için daha planlı çalışıyorlar.

HERKES HADDİNİ BİLECEK...

ALGI yaratmaya çalışanlar, 2024 Haziran'daki seçim öncesi yine algı peşinde koşuyor. Gündemimizde seçim yok. Mayıs'ta şampiyon olmak bizim gündemimiz. Galatasaray'ın gündeminde finansal yapısını iyi şekilde oluşturmak, Bankalar Birliği'ne olan borcu ödemek var.
SABRIMIZ var ama kimse sabrımızı denemeye kalkmasın. Futbolu kavga ortamına, söz düellosuna taşıma peşinde değiliz. Onun için bugüne kadar konuşmadık, sabrettik. Galatasaray'ın hakkı, kimsenin yiyebileceği hak değildir. Kimsenin kursağından geçmez. Herkes haddini bilecek.

METİN ÖZTÜRK: GERÇEK 5 YILDIZI GÖRECEKSİNİZ

İKİNCİ Başkan Metin Öztürk, "Biz ortamı germeden sahada kazanmaya çalışıyoruz. Mayıs ayına odaklandık. Gerçek 5 yıldız, 25 şampiyonlukla oluyor. Mayıs ayında inşallah 24. şampiyonluğu göreceğiz. İnşallah Dursun Özbek'in liderliğinde gerçek 5 yıldızı göreceksiniz. 10 senedir başarılı olamadıklarını kendileri söylüyor. 10 senedir başarılı olamayan neden durur, neden kalır bilemiyorum" şeklinde konuştu.

GÖZLEMCİ AÇIKLADIAÇIKLADI HAKEMLER EVLERİNE GİDEMİYOR!

Sivas-G.Saray karşılaşmasında gözlemci olarak görev yapan İsmet Arzuman ile bir basın mensubu maç dönüşü havaalanında aralarında geçen diyaloğu aktardı. Buna göre Arzuman, "Türkiye'nin en zengin ailesinin bir ferdi, hakemleri ulu orta tehdit edince hakemlerimiz taraftarla karşılaşmamak için aynı şehirden dönmüyor. Onların aralarına karışmıyor. Evlerine gitmek için başka şehirleri kullanmak zorunda kalıyorlar. Ortamı daha da kaotikleştirdiler" ifadelerini kullanmış. Bu sözler gündeme damga vururken, yorumu sorulan Başkan Özbek, "Hakemleri baskı altına alarak 10 sene şampiyon olsan ne olur? İnşallah bu konuşmalar son bulur. Biz de benzer bir seviyeye inmemenin gayreti içindeyiz. Farklı galibiyetlerden sonra bile hakem mağduriyetine kamuoyunun da inancı kalmadı" dedi.

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G.Saray’ın Hakkı kursaklarından geçmez!
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