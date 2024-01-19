Güle oynaya ‘Dayı’landı!

23’te kendi ağlarını bulan Barış Alper, 33’te hatasını telafi edip skoru eşitledi. 42’de Tete, 57’de Abdülkerim tur kapısını açarken 87’de Hamza Yiğit ile kazanılan penaltıyı Halil gole çevirdi
TETE 121 GÜN SONRA GOLÜ HATIRLADI G.SARAY'IN Brezilyalı oyuncusu Tete, Ümraniye maçıyla zincirini kırdı. İstanbul ekibinin ağlarını sarsan 23 yaşındaki sağ kanat, 121 gün sonra gol orucunu bozdu. Tete, en son Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 bitenKopenhag maçında fileleri havalandırmıştı.
İCARDİ GELDİLOCADAN İZLEDİ SAKATLIĞI nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Mauro İcardi İstanbul'a dönerken dün de arkadaşlarının yanındaydı. Arjantinli yıldız maçtan önce soyunma odasına giderek takıma başarılar diledi, sonrasında ise locasından ailesi ile birlikte maçı takip etti. Oyuncunun kontrollerinin ardından ne zaman sahada olacağı belli olacak.
DÜNYAYA FİLİSTİN TEPKİSİ Halil Dervişoğlu, attığı golün ardından, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü vahşete tepki gösterdi. Oyuncu, gözlerini kapatıp, susma işareti yaparak "Görmüyorsunuz,susuyorsunuz" mesajıyla dünyanın katliama seyirci kalmasını kınadı.