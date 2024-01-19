Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Güle oynaya ‘Dayı’landı!
Giriş Tarihi: 19.1.2024

Güle oynaya ‘Dayı’landı!

Güle oynaya ‘Dayı’landı!

23’te kendi ağlarını bulan Barış Alper, 33’te hatasını telafi edip skoru eşitledi. 42’de Tete, 57’de Abdülkerim tur kapısını açarken 87’de Hamza Yiğit ile kazanılan penaltıyı Halil gole çevirdi

TETE 121 GÜN SONRA GOLÜ HATIRLADI
G.SARAY'IN Brezilyalı oyuncusu Tete, Ümraniye maçıyla zincirini kırdı. İstanbul ekibinin ağlarını sarsan 23 yaşındaki sağ kanat, 121 gün sonra gol orucunu bozdu. Tete, en son Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 biten Kopenhag maçında fileleri havalandırmıştı.

İCARDİ GELDİ LOCADAN İZLEDİ
SAKATLIĞI nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Mauro İcardi İstanbul'a dönerken dün de arkadaşlarının yanındaydı. Arjantinli yıldız maçtan önce soyunma odasına giderek takıma başarılar diledi, sonrasında ise locasından ailesi ile birlikte maçı takip etti. Oyuncunun kontrollerinin ardından ne zaman sahada olacağı belli olacak.




DÜNYAYA FİLİSTİN TEPKİSİ
Halil Dervişoğlu, attığı golün ardından, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü vahşete tepki gösterdi. Oyuncu, gözlerini kapatıp, susma işareti yaparak &quot;Görmüyorsunuz, susuyorsunuz&quot; mesajıyla dünyanın katliama seyirci kalmasını kınadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı: Kapsül uzaya fırlatıldı
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde üst üste skandallar! Boğazı sıkılan yaşlı kadına ağır hakaret
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
A Haber muhabirine alçak saldırıya peş peşe tepkiler! "CHP zihniyetinin soğuk yüzü"
Astronotlarla ilk iletişim! Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü: İstikbal göklerdedir
Son dakika haberi: Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda! Cimbom evinde 4 golle kazandı
Can Ataklı’dan skandal PKK açıklaması: “Bölücü terör örgütü tanımı yanlış”
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Asr Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Asr Suresi Arapça Yazılışı, Meali, Tefsiri Ve Faziletleri
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: Ülkemizin her tarafında ayak izi var... Bu millet işe bakar
ARKADAŞINA GÖNDER
Güle oynaya ‘Dayı’landı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA