Güle oynaya ‘Dayı’landı!

G.SARAY'IN Brezilyalı oyuncusu Tete, Ümraniye maçıyla zincirini kırdı. İstanbul ekibinin ağlarını sarsan 23 yaşındaki sağ kanat, 121 gün sonra gol orucunu bozdu.SAKATLIĞI nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Mauro İcardi İstanbul'a dönerken dün de arkadaşlarının yanındaydı. Arjantinli yıldız maçtan önce soyunma odasına giderek takıma başarılar diledi, sonrasında ise locasından ailesi ile birlikte maçı takip etti. Oyuncunun kontrollerinin ardından ne zaman sahada olacağı belli olacak.Halil Dervişoğlu, attığı golün ardından, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü vahşete tepki gösterdi. Oyuncu, gözlerini kapatıp, susma işareti yaparakmesajıyla dünyanın katliama seyirci kalmasını kınadı.