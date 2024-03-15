Gurbette maden buldu!

Sezon başında Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde Gurbetçi avına çıkan Cimbom, devre arasında da bu hamlesini sürdürüp takviyelere devam etti. Kerem Demirbay'ı B.Leverkusen'den alan sarı-kırmızılılar,Bundesliga 2'den Hannover forması giyenhamlesi de tutunca Aslan, sol bekteki krizi de çözdü. Sezon başı alınan ve Bayern Münih altyapısında yetişenrotasyonda süre almaya başladı. Bir başka gurbetçi genç yetenek'e geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor. Son olarak Leipzig altyapısından'ı Florya bünyesine katan Galatasaray sezon sonunda Almanya'dan transferlere devam edecek.Kasımpaşa maçı için G.Saray'ın ilk 11'i netleşiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Rizespor'u 6-2 yenen takımda değişiklik yapmayı düşünmüyor. Bu karşılaşmada sakatlanan Kaan Ayhan'ın iyileşmesi ve oynayacak duruma gelmesi ile birlikte teknik heyet de rahat bir nefes aldı. Kaan'ın sağ bekte sahaya çıkması ile birlikte Barış Alper de sağ açık olarak forma giyebilecek. Sakatlığını atlatande dün takımla idmana çıktı. Tecrübeli stoperin geniş kadroya alınması bekleniyor.ise riske edilmeyecek.