Gurbette maden buldu!

Sezon başında Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde Gurbetçi avına çıkan Cimbom, devre arasında da bu hamlesini sürdürüp takviyelere devam etti. Kerem Demirbay'ı B.Leverkusen'den alan sarı-kırmızılılar, deneyimli oyuncunun form tutması ile birlikte 8 numara sorununa da noktayı koydu.
Bundesliga 2'den Hannover forması giyen Derrick Köhn
hamlesi de tutunca Aslan, sol bekteki krizi de çözdü. Sezon başı alınan ve Bayern Münih altyapısında yetişen Eyüp Aydın
rotasyonda süre almaya başladı. Bir başka gurbetçi genç yetenek Gökdeniz Gürpüz
'e geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor. Son olarak Leipzig altyapısından Vincent Bayındır
'ı Florya bünyesine katan Galatasaray sezon sonunda Almanya'dan transferlere devam edecek. Listedeki iki isim Eren Dinkçi ve Berkay Yılmaz için sarı-kırmızılar temaslarını sıklaştırdı.
KAAN SAHADA ABDÜLKERİM DÖNDÜ
Kasımpaşa maçı için G.Saray'ın ilk 11'i netleşiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Rizespor'u 6-2 yenen takımda değişiklik yapmayı düşünmüyor. Bu karşılaşmada sakatlanan Kaan Ayhan'ın iyileşmesi ve oynayacak duruma gelmesi ile birlikte teknik heyet de rahat bir nefes aldı. Kaan'ın sağ bekte sahaya çıkması ile birlikte Barış Alper de sağ açık olarak forma giyebilecek. Sakatlığını atlatan Abdülkerim
de dün takımla idmana çıktı. Tecrübeli stoperin geniş kadroya alınması bekleniyor. Davinson Sanchez ile Serge Aurier
ise riske edilmeyecek.