Hakim’in tek şartı var!

Sezon başında Chelsea'den 1 yıllığına kiralanan ancak hem form düşüklüğü hem de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı sağlayamayan Hakim Ziyech'in, sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı. 15 maç sayısını geçen Faslı kanat oyuncusu, sezon sonuna kadar diz sakatlığı yaşamazsa Galatasaray'ın tapulu oyuncusu olacak.Bu hafta 31 yaşına basan yıldız oyuncu, Fas Milli Takımı'nın yolunu tuttu. Suudi Arabistan kulüplerinin ilgilendiği Ziyech, bu sezon G.Saray'da oynadığı 16 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı. Kasımpaşa maçını İcardi'ye yaptığı asistle çeviren isimlerden olan tecrübeli oyuncu, kalan 8 haftada daha çok süre alacak.1- Faslı yıldız, bu sezon 7 gollük (4 gol-3 asist) katkısıyla Galatasaray'a 6 puan aldırdı.2- Sarı-kırmızılı takımda uyluk ve ayak bileği sakatlığından dolayı 18 maçta oynayamadı.3- Süre bulduğu 16 maçın sadece 9'una ilk 11'de çıkarken, 7'sinde sonradan dahil oldu.4- Ağustos'ta Galatasaray'a geldiğinde 15 milyon Euro değeri olan oyuncu, son güncellemeyle birlikte 9.5 milyon Euro'ya geriledi.5- Ziyech, gelecek sezon ve uzatma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda 2025-26'da Galatasaray'dan 2 milyon 850 biner Euro garanti ücret alacak.GSYİAD'ın geleneksel iftar yemeğinde üyelerle buluşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, camiaya önemli mesajlar verdi. Özbek'in satır başları şöyle: "Türk futbolunda olmasını istemediğimiz sataşmalarla karşı karşıyayız. Büyük camiaları temsil ettiğimiz için sözlerimizin, konuşmalarımızın dikkatli olması lazım. Herkese itidali tavsiye ediyorum. Provokasyona gelmememizi tavsiye ediyorum. Burada en önemli husus ülkemizin birliği, beraberliğidir. Türk sporunda da sevgi iklimini getirmek için elimizden geleni yapacağız." Öte yandan 25 Mart'ta 75 yaşına girecek olan Dursun Özbek'in doğum günü, dün sürpriz pasta kesilerek kutlandı.