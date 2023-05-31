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Giriş Tarihi: 31.5.2023

Hayallerimi yaşıyorum

MEHMET ÖZCAN
Hayallerimi yaşıyorum

“Herkese teşekkür ediyorum. Sözümüzü tuttuk ve zafere ulaştık. İnşallah haftaya derbiyi de kazanacağız ve ligi galibiyetle tamamlayacağız.”

Futbolcu olarak 7 lig şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 5 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa kazandığı Galatasaray'da teknik direktörlüğünün ilk senesinde zafere ulaşan Okan Buruk, kendi adına bir rüyayı gerçeğe çevirdi. Maç sonrası, "Hayallerimi yaşıyorum. Çok duygusal bir an. İlk yılımda şampiyon oldum" diyen 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyuncularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bana bu mutluluğu yaşattılar. Büyük taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bizi hep desteklediler. Kutlamak onların hakkı. Sözümüzü tuttuk ve zafere ulaştık. İnşallah gelecek hafta derbiyi de kazanarak ligi bitireceğiz" şeklinde konuştu.




TARİH YAZDI

OKAN BURUK KULÜP TARİHİNE ADINI YAZDIRDI...
HAMZA Hamzaoğlu ile birlikte Galatasaray'da hem futbolcu hem teknik direktör olarak şampiyonluk gördü.
SÜPER Lig'de iki farklı takımı en genç yaşta (49) şampiyon yapan teknik adam olarak Kaloperovic, Stankovic, Mustafa Denizli, Daum ve Lucescu'yu geride bıraktı.
14 MAÇLIK galibiyet serisiyle Süper Lig tarihine geçti.
ANKARAGÜCÜ galibiyetiyle 34 maçta 82 puana ulaştı ve 2.41'lik puan ortalamasıyla başarısını taçlandırdı.




İCARDİ DİYE YAZILIR AŞK DİYE OKUNUR!

Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrolü Mauro İcardi üstlendi. Taraftarların dilinden düşmeyen "Aşkın olayım" şarkısıyla maçlara damga vuran Arjantinli futbolcu, dün de iki kez fileleri bularak işi bitiren oyuncu oldu. Son 5 maçta 8 kez ağları sarsarak, G.Saray'ın Süper Lig'de üst üste gol atma rekorunu kıran yıldız oyuncu, müthiş bir performansla Galatasaraylıların kalbinde taht kurdu.


30 YIL SONRA YENİDEN

Başkent'te hedefine ulaşan Okan Buruk'un 30 yıllık rüyası gerçekleşti. Genç teknik adam, futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu 1992-93 sezonunda yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü deplasmanında yaşamıştı. O gün ayağı kırık olduğu için kadroda olmayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, bu kez Aslan'ın hocası olarak Ankara'da şampiyonluğa ulaştı




İCARDİ: BEN BU KULÜPTE ÇOK MUTLUYUM...

Mauro İcardi maç sonrası, Galatasaray'da inanılmaz ve harika bir yıl geçirdiğini söyledi. Çok mutlu olduğunu belirten Arjantinli forvet, "Özellikle taraftara çok teşekkür ediyorum. Bana maçlarda, sokakta, şehrin neresinde olursa olsun hep sevgi gösterdiler. Onlar mutluysa ben de mutluyum" dedi. 30 yaşındaki oyuncu, takımdaki geleceği hakkındaki soruya ise "Önümüzde çok önemli bir derbi var. Önce onu kazanıp sonra tatile gideceğim. Tatilden sonra karar vereceğiz. Şu anda başka bir kulüpte kontratım var. Ben burada çok mutluyum. Taraftarı ve kulübü çok seviyorum. Ama bu konuyla ilgili konuşulması gereken çok şey var" yanıtını verdi.

'KUPA'KOLİK KAPTAN!

Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi olan Fernando Muslera, kariyerine bir şampiyonluk daha ekledi. Galatasaray tarihine en çok kupa kazanan ve en çok forma giyen yabancı oyuncu olarak geçmeyi başaran 36 yaşındaki file bekçisi, dün 12. sezondaki 6. şampiyonluğunu birinci kaptan olarak yaşadı. Uruguaylı 1 numara ayrıca 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa kaldırdı

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