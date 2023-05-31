“Herkese teşekkür ediyorum. Sözümüzü tuttuk ve zafere ulaştık. İnşallah haftaya derbiyi de kazanacağız ve ligi galibiyetle tamamlayacağız.”
Futbolcu olarak 7 lig şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 5 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa kazandığı Galatasaray'da teknik direktörlüğünün ilk senesinde zafere ulaşan Okan Buruk, kendi adına bir rüyayı gerçeğe çevirdi. Maç sonrası, "Hayallerimi yaşıyorum.Çok duygusal bir an. İlkyılımda şampiyon oldum" diyen 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyuncularımaayrı ayrı teşekkürediyorum.Bana bu mutluluğuyaşattılar. Büyük taraftarımızada teşekkür ediyorum.Bizi hep desteklediler.Kutlamak onların hakkı.Sözümüzü tuttuk ve zafereulaştık. İnşallah gelecekhafta derbiyi de kazanarakligi bitireceğiz" şeklinde konuştu.
TARİH YAZDI
OKAN BURUK KULÜP TARİHİNE ADINI YAZDIRDI... HAMZA Hamzaoğlu ile birlikteGalatasaray'da hem futbolcuhem teknik direktör olarak şampiyonlukgördü. SÜPER Lig'de iki farklı takımıen genç yaşta (49) şampiyonyapan teknik adam olarakKaloperovic, Stankovic, MustafaDenizli, Daum ve Lucescu'yugeride bıraktı. 14 MAÇLIK galibiyet serisiyleSüper Lig tarihine geçti. ANKARAGÜCÜ galibiyetiyle 34maçta 82 puana ulaştı ve 2.41'likpuan ortalamasıyla başarısınıtaçlandırdı.
İCARDİ DİYE YAZILIR AŞK DİYE OKUNUR!
Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrolü Mauro İcardi üstlendi. Taraftarların dilinden düşmeyen "Aşkın olayım" şarkısıyla maçlara damga vuran Arjantinli futbolcu, dün de iki kez fileleri bularak işi bitiren oyuncu oldu. Son 5 maçta 8 kez ağları sarsarak, G.Saray'ın Süper Lig'de üst üste gol atma rekorunu kıran yıldız oyuncu, müthiş bir performansla Galatasaraylıların kalbinde taht kurdu.
30 YIL SONRA YENİDEN
Başkent'te hedefine ulaşan Okan Buruk'un 30 yıllık rüyası gerçekleşti. Genç teknik adam, futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu 1992-93 sezonunda yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü deplasmanında yaşamıştı. O gün ayağı kırık olduğu için kadroda olmayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, bu kez Aslan'ın hocası olarak Ankara'da şampiyonluğa ulaştı
İCARDİ: BEN BU KULÜPTE ÇOK MUTLUYUM...
Mauro İcardi maç sonrası, Galatasaray'da inanılmaz ve harika bir yıl geçirdiğini söyledi. Çok mutlu olduğunu belirten Arjantinli forvet, "Özellikle taraftara çok teşekkür ediyorum. Bana maçlarda, sokakta, şehrin neresinde olursa olsun hep sevgi gösterdiler. Onlar mutluysa ben de mutluyum" dedi. 30 yaşındaki oyuncu, takımdaki geleceği hakkındaki soruya ise "Önümüzde çok önemli bir derbi var. Önce onu kazanıp sonra tatile gideceğim. Tatilden sonra karar vereceğiz. Şu anda başka bir kulüpte kontratım var. Ben burada çok mutluyum. Taraftarı ve kulübü çok seviyorum. Ama bu konuyla ilgili konuşulması gereken çok şey var" yanıtını verdi.
'KUPA'KOLİK KAPTAN!
SüperLig'in en az gol yiyen kalecisi olan Fernando Muslera, kariyerine bir şampiyonluk daha ekledi. Galatasaray tarihine en çok kupa kazanan ve en çok forma giyen yabancı oyuncu olarak geçmeyi başaran 36 yaşındaki file bekçisi, dün 12. sezondaki 6. şampiyonluğunu birinci kaptan olarak yaşadı. Uruguaylı 1 numara ayrıca 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa kaldırdı