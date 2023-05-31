Hayallerimi yaşıyorum

Futbolcu olarak 7 lig şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 5 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa kazandığı Galatasaray'da teknik direktörlüğünün ilk senesinde zafere ulaşan Okan Buruk, kendi adına bir rüyayı gerçeğe çevirdi. Maç sonrası,diyen 49 yaşındaki çalıştırıcı,şeklinde konuştu.Hamzaoğlu ile birlikteGalatasaray'da hem futbolcuhem teknik direktör olarak şampiyonlukgördü.Lig'de iki farklı takımıen genç yaşta (49) şampiyonyapan teknik adam olarakKaloperovic, Stankovic, MustafaDenizli, Daum ve Lucescu'yugeride bıraktı.galibiyet serisiyleSüper Lig tarihine geçti.galibiyetiyle 34maçta 82 puana ulaştı ve 2.41'likpuan ortalamasıyla başarısınıtaçlandırdı.Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrolü Mauro İcardi üstlendi. Taraftarların dilinden düşmeyen "Aşkın olayım" şarkısıyla maçlara damga vuran Arjantinli futbolcu, dün de iki kez fileleri bularak işi bitiren oyuncu oldu. Son 5 maçta 8 kez ağları sarsarak, G.Saray'ın Süper Lig'de üst üste gol atma rekorunu kıran yıldız oyuncu, müthiş bir performansla Galatasaraylıların kalbinde taht kurdu.hedefine ulaşan Okan Buruk'un 30 yıllık rüyası gerçekleşti. Genç teknik adam, futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu 1992-93 sezonunda yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü deplasmanında yaşamıştı. O gün ayağı kırık olduğu için kadroda olmayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, bu kez Aslan'ın hocası olarak Ankara'da şampiyonluğa ulaştıMauro İcardi maç sonrası, Galatasaray'da inanılmaz ve harika bir yıl geçirdiğini söyledi. Çok mutlu olduğunu belirten Arjantinli forvet, "Özellikle taraftara çok teşekkür ediyorum. Bana maçlarda, sokakta, şehrin neresinde olursa olsun hep sevgi gösterdiler. Onlar mutluysa ben de mutluyum" dedi. 30 yaşındaki oyuncu, takımdaki geleceği hakkındaki soruya ise "Önümüzde çok önemli bir derbi var. Önce onu kazanıp sonra tatile gideceğim. Tatilden sonra karar vereceğiz. Şu anda başka bir kulüpte kontratım var. Ben burada çok mutluyum. Taraftarı ve kulübü çok seviyorum. Ama bu konuyla ilgili konuşulması gereken çok şey var" yanıtını verdi.SüperLig'in en az gol yiyen kalecisi olan Fernando Muslera, kariyerine bir şampiyonluk daha ekledi. Galatasaray tarihine en çok kupa kazanan ve en çok forma giyen yabancı oyuncu olarak geçmeyi başaran 36 yaşındaki file bekçisi, dün 12. sezondaki 6. şampiyonluğunu birinci kaptan olarak yaşadı. Uruguaylı 1 numara ayrıca 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa kaldırdı