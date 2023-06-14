Haziran sonuna kadar fatura 400 milyon TL

arı-kırmızılı yönetimi zorlu bir ay sonu bekliyor. Haziran bitimine kadar futbolcu alacakları, transfer taksitleri ve geçmiş borçlarla birlikte 15 milyon Euro'luk bir fatura var. Eski teknik direktör Domenec Torrent ve ekibine,. Pulgar'ın başını çektiği eski oyuncular da FIFA'ya taşıdıkları davaları kazandı. Kısa dönemde 400 milyon TL ödeme yapmak zorunda olan yönetim,Aksi halde transfer yasağı gelecek.