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Giriş Tarihi: 14.6.2023

Haziran sonuna kadar fatura 400 milyon TL

Haziran sonuna kadar fatura 400 milyon TL
Sarı-kırmızılı yönetimi zorlu bir ay sonu bekliyor. Haziran bitimine kadar futbolcu alacakları, transfer taksitleri ve geçmiş borçlarla birlikte 15 milyon Euro'luk bir fatura var. Eski teknik direktör Domenec Torrent ve ekibine, tek taraflı fesih nedeniyle kazandıkları dava sonrasında 2.6 milyon Euro ödenecek. Pulgar'ın başını çektiği eski oyuncular da FIFA'ya taşıdıkları davaları kazandı. Kısa dönemde 400 milyon TL ödeme yapmak zorunda olan yönetim, 30 Haziran'a kadar UEFA'ya da borçsuzluk kağıdını göndermek zorunda. Aksi halde transfer yasağı gelecek.

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Haziran sonuna kadar fatura 400 milyon TL
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