Hedefe birlikte ulaşacağız

G.Saray'ın yeni transferi Carlos Vinicius için kulüpte imza töreni yapıldı. Cedric Bakambu'nun Real Betis'e 5 milyon Euro karşılığında satılmasının ardından Fulham'dan 6 ay için kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, dün imzayı atıp ardından da GSTV Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Taraftarın kendisine ilk andan itibaren destek olduğunu belirten Brezilyalı forvet, duygularını şöyle paylaştı: "Taraftarlarımıza, beni burada karşılayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerçekten çok heyecanlıyım burada olduğum için.FLORYA'DA dün idman öncesi Vinicius yeni hocası ile de buluştu. İkili bir süre sohbet ederken sonrasında Okan Buruk'un da yer aldığı Süper Kupa zaferinin fotoğrafı önünde poz verdi.