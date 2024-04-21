Hem rekor hem fark peşinde

Süper Lig'de son 6 maçlık viraja girilirken G.Saray bugün sahasında küme düşme hattındaki Pendikspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta 19.00'da başlayacak mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Takipçisi Fenerbahçe'den önce maçını oynayacak sarı-kırmızılı takımda hedef kazanarak maç fazlası ile puan farkını 5'e çıkarmak...İç sahada galibiyet rekorunu Lucescu'dan devralan Okan Buruk;Galatasaray ayrıca Pendikspor'u yenmesi halinde puanını 90 yapacak ve