Her yerde aslan

BARIŞ DURMUYOR!
Davinson
Sanchez'in golünde asistin sahibi olan Barış Alper Yılmaz, bu sezon üst üste 4 maçta gol katkısı sağlayan ikinci oyuncu oldu. Başakşehir, Samsun ve G.Antep ağlarını sarsıp dün de asist yapan milli oyuncu, 5 müsabakada üst üste gol katkısı veren Icardi'yi (Ağustos-Eylül 2023) takip ediyor.
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Sparta Prag maçının 1 gol-2 asist ile kahramanı olan Mauro İcardi, dün de penaltıdan ağları bulup kendine geldi. Arjantinli oyuncu bu sezon kullandığı 11 penaltı atışında sadece M.United ve İstanbul karşılaşmasında gol bulamazken dün 9. kez fileleri gördü.
İcardi bu sezon toplam 20 gole ulaştı.
4X4'LÜK SERİ
ASLAN, A.Gücü ile oynadığı son 4 lig maçından da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar Ekim 2011-Ocak 2019
arasında dört galibiyetlik serisini dün alınan 3 puanla yeniden yaşadı.
STOPERLER GOLCÜ OLDU!
BU sezon Aslan'ın stoperleri golleriyle öne çıkıyor. Sarıkırmızılıların Tottenham'dan aldığı Davinson Sanchez dün bu sezonki 3. golünü atarken, Nelsson da 2 gollük katkı sağladı. Cimbom'un en skorer stoperi ise 5 gollü Abdülkerim...
Tarihi rekor: 26 hafta 69 puan
69
puana ulaşan G.Saray, lig tarihinin de en iyi performansına imza attı. Sarı-kırmızılılar 26 lig maçında 22 kez kazanıp 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 69 puan aldı ve bu aşamayı en yüksek puanla geçen takım oldu.
LİGİN EN HIZLISI OKAN BURUK!
G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla Süper Lig'de 50. galibiyetine imza attı. 52 yaşındaki hoca, bu rakama en hızlı (62 maçta) ulaşan teknik adam oldu. Fatih Terim (G.Saray-70), Daum (F.Bahçe-71), İsmail Kartal (F.Bahçe-71) ve Şenol Güneş'i (Beşiktaş-71) geride bıraktı.