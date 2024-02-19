Her yerde aslan

Sanchez'in golünde asistin sahibi olan Barış Alper Yılmaz, bu sezon üst üste 4 maçta gol katkısı sağlayan ikinci oyuncu oldu. Başakşehir, Samsun ve G.Antep ağlarını sarsıp dün de asist yapan milli oyuncu, 5 müsabakada üst üste gol katkısı veren Icardi'yi (Ağustos-Eylül 2023) takip ediyor.Sparta Prag maçının 1 gol-2 asist ile kahramanı olan Mauro İcardi, dün de penaltıdan ağları bulup kendine geldi. Arjantinli oyuncu bu sezon kullandığıİcardi bu sezon toplam 20 gole ulaştı.ASLAN, A.Gücü ile oynadığı son 4 lig maçından da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılararasında dört galibiyetlik serisini dün alınan 3 puanla yeniden yaşadı.BU sezon Aslan'ın stoperleri golleriyle öne çıkıyor. Sarıkırmızılıların Tottenham'dan aldığı Davinson Sanchez dün bu sezonki 3. golünü atarken, Nelsson da 2 gollük katkı sağladı. Cimbom'un en skorer stoperi ise 5 gollü Abdülkerim...Tarihi rekor: 26 hafta 69 puanpuana ulaşan G.Saray, lig tarihinin de en iyi performansına imza attı. Sarı-kırmızılılar 26 lig maçında 22 kez kazanıp 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 69 puan aldı ve bu aşamayı en yüksek puanla geçen takım oldu.G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla Süper Lig'de 50. galibiyetine imza attı. 52 yaşındaki hoca, bu rakama en hızlı (62 maçta) ulaşan teknik adam oldu. Fatih Terim (G.Saray-70), Daum (F.Bahçe-71), İsmail Kartal (F.Bahçe-71) ve Şenol Güneş'i (Beşiktaş-71) geride bıraktı.