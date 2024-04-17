Her zaman her yerde!

Galatasaray ligde galibiyet serisini 13'e çıkartırken, bu maçların hepsinde Barış Alper Yılmaz ilk 11'deydi. 5 farklı mevkidegörev yapan Barış, 5 gol-3 asistlik performansla fark yarattı.Tete ve Ziyech'le girdiği forma rekabetini kazanan milli oyuncu, sezonun ikinci yarısında sağ açıkta ilk tercih haline gelmişti. Alanya'da kanat değiştiren ve Kerem Aktürkoğlu ile Zaha'dan daha etkili oynayan Barış Alper sol açıkta attığı iki golle bu bölgenin de vazgeçilmezi oldu.Barış, eski kulübü Keçiörengücü'nde sol kanatta sergilediği performansla G.Saray'a transfer edilmişti. Milli oyuncu için İtalyan kulüplerinin yanı sıra Alman ekipleri de sezon sonunda nabız yoklayacak.