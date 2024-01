‘Herkes sessiz! Dünya yalan’

Buruk, Anadolu Ajansı'nın 2023'e damga vuran fotoğraflarının yer aldığıoylamasına katıldı.kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın çektiğifotoğrafını seçen Buruk, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in objektifine yansıyan "Haykırış" fotoğrafına oy verdi."Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğrafları incelerken, "Her fotoğrafta ayrı bir acı var" diyen Okan Buruk, "En çok içimizi acıtan, çocuklara karşı yapılan zulüm. Bir baba olarak bu acıları daha çok hissediyorsunuz. Herkesin bu kadar sessiz kalması da dünyadaki her şeyin yalan olduğunu gösteriyor. Herkes özgürlük ve insan haklarından bahsediyor ama çocukların zulme maruz kalması bunların yalan olduğunu ortaya çıkarıyor" dedi.