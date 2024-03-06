Hesap şaştı!

Geçen yaz Şampiyonlar Ligi için kurduğu kadrodan beklediği verimi alamayan Galatasaray yönetiminin, kiralık olarak gönderdiği iki oyuncusu üzerinden yaptığı hesap da çarşıya uymadı.Ancak İtalyan yıldız, İngiliz kulübündeki maçların yüzde 80'inde en az 30 dakika süre alma şartını karşılayamadı.Championship'teki Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün için ise 25 maça bağlı ilk 11 şartı koşuldu. Yunus, yedek kaldığı için 9 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu geçersiz oldu. İngiltere'ye gönderdiği Zaniolo ve Yunus'tan 31.5 milyon Euro bonservis kazanma planı gerçekleşmeyen Galatasaray, sezon sonunda iki oyuncusunu da geri çağıracak.