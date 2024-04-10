İcardi attı ama bağıramadım!

Şanlıurfa'nın ev sahipliğini yaptığı G.Saray-F.Bahçe Süper Kupa finali 50. saniyedeKki golle bitti, tüm şehir gibi yaşanan hayal kırıklığından karşılaşmanın anonsçusude nasibini aldı. Kendisiyle stadın futbolcu çıkışında karşılaştığımız Özgeliş,dedi ve böylelikle sohbetimiz de başladı.İbrahim Halil Özgeliş, yaşadığı üzüntüyü,diyerek anlattı.Maç için hazırlıklara bir ay öncesinden başladığını anlatan Özgeliş,Aynı zamanda G.Saray taraftarı olduğum içindiye konuştu. "İcardi'nin gol atması o zaman seni çok sevindirdi" dediğimizde iseyanıtını verdi.dedik ve cevabı,oldu.1. Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor'un maçlarında anonsçuluk yapan İbrahim Halil Özgeliş, takımın Süper Lig'e çıkmasını çok istediklerini belirtip şunları söyledi: "Bu sene kümede kalmayı başarırsak inşallah gelecek sene de Süper Lig'de olmak için oynarız.İnşallah o zaman büyük takımları burada ağırlar ve o maçlarda bol bol kendi şehrimin gollerinde bağıra bağıra anons yaparım.Hem maç çok güzel geçmişti hem de şehirde gerçekten bir bayram havası ve coşku yaşanmıştı."Şanlıurfaspor'un maçlarında bol bol 'goool' diye bağırıp bağırmadığını sorduğumuz Özgeliş, "Bağırıyorum tabii. En son evimizde Sakarya'yı 2-0 yendik, o zaman anonslarımız güzel oldu. Geçen yıl Tarsus'u 11-0 yenmiştik. O maçta 6. gole kadar anonslar coşkuluydu sonrasında rakibe saygısızlık olmasın diye sadece düz anons yaptık. Tamam kazanmak önemli ama rakibe saygı da çok değerli. Şu an kümede kalmaya oynadığımız için Şanlıurfa'nın attığı her golün ayrı önemi var" şeklinde konuştu.